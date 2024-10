PS vyzýva Šaška, aby odvolal šéfa nemocnice v Trenčíne Plesníka

Bratislava 21. októbra (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby okamžite odvolal riaditeľa Fakultnej nemocnice (FN) Trenčín Michala Plesníka. V opačnom prípade bude spoluzodpovedný za situáciu, ktorá v danej nemocnici nastala. Na pondelkovej tlačovej besede o tom informoval poslanec Národnej rady (NR) SR Oskar Dvořák. Hnutie opätovne žiada aj odvolanie generálneho tajomníka služobného úradu na rezorte zdravotníctva Tomáša Lorenca.



"Vyzývame ministra, aby ukázal nový prístup. Aby ukázal, že mu na pacientoch v Trenčianskom kraji záleží. Ak tak neurobí, stane sa spoluzodpovedným za situáciu, ktorá vznikla v Trenčíne," odkázal Dvořák.



Výmena na poste šéfa nemocnice je podľa neho nevyhnutná, keďže jej terajší riaditeľ nemocnici škodí. Je zároveň potrebné do tejto funkcie dosadiť schopného manažéra, ktorý situáciu zastabilizuje, aby sa ďalej nezhoršovala. Tvrdenia o tom, že v nemocnici je všetko v poriadku, označil za klamstvá a popieranie faktov. Opätovne pripomenul problémy na kardiológii a pediatrii. Odkázal, aby sa "nepopierala vážnosť situácie", nemocnica podľa neho funguje v kritickom režime. S tým, že by klamali oni, nesúhlasí.



Dvořák opätovne skritizoval šéfa rezortu zdravotníctva za jeho vyjadrenia smerom k zdravotníkom, ktorých "rozdeľuje na viacero skupín, vydiera a dáva im ultimáta." V situácii, keď chýba množstvo lekárov a zdravotných sestier, to označuje za nesprávny prístup. Volá po rokovaniach, dohode a dodržiavaní sľubov, aby sa mohla situácia v zdravotníctve stabilizovať. Hovorí o chaose a babráctve, verí však, že je to "len začiatočnícka chyba".



Predseda PS Michal Šimečka poukázal na to, že zdravotníctvo nikdy nebolo premiérskou témou, keďže lídri krajiny dávali vždy od neho ruky preč. Opätovne skritizoval aj premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorého vyzval, aby sa "nevyhováral a začal konečne konať".