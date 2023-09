PS vyzýva na mobilizáciu sklamaných a nerozhodnutých voličov

Bratislava 15. septembra (TASR) - Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzýva na mobilizáciu sklamaných ľudí, aby išli 30. septembra voliť v parlamentných voľbách. "Poďme presvedčiť nerozhodnutých. Všetky demokratické strany, prozápadní politici a političky, prestaňme s porazenectvom a vymedzovaním sa jeden voči druhému. A poďme radšej namiesto toho poraziť Smer," apeluje.



Volebná líderka Demokratov Andrea Letanovská "progresívcom" odkazuje, že ak im ide skutočne o demokraciu a budúcnosť krajiny a nie iba o hlasy, majú prestať verejnosť zavádzať, že ich víťazstvo stačí. "Naopak, nestačí. Bez viacerých demokratických strán to nepôjde. Bez toho, aby sa do parlamentu dostali aj Demokrati, to nepôjde. Preto potrebujeme spojiť sily a spoločne zabrániť návratu (predsedu Smeru-SD Roberta, pozn. TASR) Fica tým, že demokratické strany zostavia vládu," doplnila Letanovská.