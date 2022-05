PS vyzýva na právnu ochranu LGBTI párov

Bratislava 17. mája (TASR) – Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) volá po zavedení inštitútu partnerstva pre všetky páry. Koaličné strany vyzýva, aby do parlamentu predložili návrh zákona o životnom partnerstve. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková hovorí o potrebe zmeny politickej klímy.



"Nie je to o ideológii, ale o pomoci konkrétnym ľuďom, našim priateľom, kolegyniam, deťom či rodinným príslušníkom. Je najvyšší čas posunúť Slovensko aj v tejto téme do 21. storočia a priblížiť sa vyspelým krajinám EÚ," vyhlásil predseda PS Michal Šimečka. Slovensko podľa hnutia dlhodobo odmieta dosiahnuť právnu ochranu a uznanie zväzku LGBTI párov.



"Veľmi by som si želala, aby politická klíma na Slovensku priala tomu, aby sme vedeli presadiť riešenie právnej situácie párov rovnakého pohlavia. Na zmene príslušnej legislatívy sme začali pracovať ešte za čias ministerky Žitňanskej," reagovala šéfka rezortu spravodlivosti Kolíková.



Ako ďalej uviedla, na ministerstve vytvorili podkladové a analytické materiály o tom, aké oblasti života treba riešiť. "Na ďalší krok však musí existovať politická väčšina, pretože na to, aby bola nejaká právna úprava presaditeľná, to znamená dosiahla väčšinu vo vláde a následne v parlamente, musí ju akceptovať vláda i poslanci," dodala s tým, že prijatie legislatívy upravujúcej registrované partnerstvá je pre páry rovnakého pohlavia kľúčová.