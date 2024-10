PS vyzýva prezidenta na konkrétne vyjadrenia týkajúce sa kritiky vlády

Bratislava 7. októbra (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) vyzvalo prezidenta Petra Pellegriniho na konkrétne vyjadrenia týkajúce sa kritiky vlády a následné politické skutky. Hnutie požaduje širšiu rekonštrukciu vlády či nepodpísanie zákonov, ktoré tvoria konsolidačný balíček. Prezident by podľa neho mal riešiť aj pôsobenie splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda PS Michal Šimečka.



"Pre nás a pre mňa platí, že ak s niečím vystúpi prezident ako hlava štátu, tak to nemôže byť len tak do vetra, ale malo by to mať nejaké politické konzekvencie, lebo ako prezident má minimálne zodpovednosť za riadny chod ústavných orgánov," uviedol Šimečka. Žiada ho o výmenu na poste ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) aj ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD).



V prípade ministerky kultúry je podľa PS potrebné, aby sa prezident vyjadril jasne. "Erbové kultúrne inštitúcie, ako je Slovenské národné divadlo, Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, ani jedna z nich dnes nemá riadne zvoleného riaditeľa a riadia ich napospol ľudia bez akýchkoľvek odborných skúseností," kritizovala podpredsedníčka PS Zora Jaurová. Zopakovala, že ministerka kultúry mala skončiť už dávno. Ministra spravodlivosti hnutie kritizovalo za novely trestných kódexov, zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry či prepustenie Dušana Kováčika na slobodu.



Prezident má takisto podľa PS plne legitímne nástroje na riešenie pôsobenia Kotlára. "Môže povedať, že nevymenuje nového ministra zdravotníctva, pokiaľ vláda neodvolá splnomocnenca pre preverovanie pandémie," doplnil líder hnutia. Ak nesúhlasí s konsolidačným balíčkom, môže si podľa neho zastať ľudí aj zdravotníctvo tým, že nepodpíše dva zákony, ktoré ho tvoria.