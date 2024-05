PS vyzýva rezort vnútra, aby konalo v prípade Marčevského

Bratislava 27. mája (TASR) - Progresívne Slovensko (PS) apeluje na Ministerstvo vnútra (MV) SR, aby začalo konanie na zrušenie dočasného útočiska v prípade Arťoma Marčevského z platformy Voice of Europe, ktorého mala Európska únia v pondelok zaradiť na sankčný zoznam. Poslankyňa Národnej rady (NR) SR za PS Zuzana Števulová a kandidátka hnutia do Európskeho parlamentu Ľubica Karvašová poukázali na riziká dezinformácií. Upozornili tiež na rušenie viacerých útvarov v rámci slovenských ministerstiev, ktoré mali za cieľ práve boj proti dezinformáciám.



"Jeho zaradenie na európsky sankčný zoznam je jednoznačne informáciou, ktorá preukazuje, že tento človek je hrozbou pre bezpečnosť SR a dávno tu nemal čo hľadať," vyhlásila Števulová na adresu Marčevského. Vyzvala rezort vnútra, ministra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a príslušné orgány, aby konali v zmysle zákona o azyle a začali konanie o zrušení udeleného dočasného útočiska. Ozrejmila, že zrušenie dočasného útočiska je potrebné pred jeho vyhostením.



Pripomenula, že Marčevský má podľa zverejnených informácií na Slovensku dočasné útočisko od 8. apríla na základe ukrajinského občianstva a konfliktu na Ukrajine, no už začiatkom roka ho Česká republika zaradila na svoj sankčný zoznam. Myslí si preto, že kompetentné orgány mohli konať skôr. Pýtať sa chce na to aj vedenia Slovenskej informačnej služby (SIS) na rokovaní parlamentného kontrolného výboru.



"Prípad ukazuje, že vláda nevníma význam a dôležitosť boja proti dezinformáciám. Na rozdiel od partnerov k tomu nepristupuje s náležitou pozornosťou," skonštatovala Karvašová. Tvrdí, že od nástupu vlády dochádza k okliešťovaniu a rušeniu útvarov na ministerstvách, ktoré mali ako hlavný cieľ boj proti dezinformáciám, šíreniu "prokremeľských ruských naratívov", propagandy a aktívnu prácu so strategickou komunikáciou.



MV v reakcii na prípad Marčevského odpovedalo, že vec je v štádiu riešenia. "Vzhľadom na citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť bližšie informácie," uviedol tlačový odbor rezortu vnútra pre TASR.