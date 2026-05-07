PS vyzýva T. Tarabu, aby pre sucho inicioval zvolanie krízového štábu
Taraba musí konať. Mal by sa konečne začať správať ako vicepremiér a minister, ktorý má tieto veci na starosti, povedala Stohlová.
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Slovensko má za sebou najsuchší apríl v histórii meraní. Kým Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje, že polovica krajiny čelí významnému suchu, minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) organizuje oslavné tlačovky, sociálne siete plní ľúbivými videami a nahráva svoj slávny podcast. No o suchu ani zmienky. On však nielenže nekoná, on robí presný opak, ako by mal. Uviedla to poslankyňa za opozičné PS Tamara Stohlová, podpredsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. PS vyzýva ministra Tarabu, aby pre sucho okamžite inicioval zvolanie krízového štábu.
„Situácia sa zhoršuje, predpoveď je negatívna a voda z kohútika už nemusí byť samozrejmosťou. Minister Taraba pritom systematicky hazarduje so strategickými zdrojmi pitnej vody po celom Slovensku,“ dodala Stohlová, pričom upozornila na oslabovanie ochrany vodného zdroja Starina pri zonácii Národného parku Poloniny, pitnej nádrže Málinec pri výstavbe prečerpávacej vodnej elektrárne a Vrakunskú skládku, ktorá ohrozuje zásoby pitnej vody na Žitnom ostrove.
„Taraba musí konať. Mal by sa konečne začať správať ako vicepremiér a minister, ktorý má tieto veci na starosti. Vyzývam ho, aby okamžite inicioval zvolanie krízového štábu, kde sa všetci, ktorých sa sucho týka, majú koordinovať a navrhnúť riešenia,“ povedala Stohlová.
Poslanec NR SR Michal Sabo (PS) uviedol, že keď táto vláda nastupovala, tvrdila, že bude profesionálnejšia a zodpovednejšia. „Keď v roku 2022 sucho spôsobilo výpadky úrody krmív, na pomoc poľnohospodárom išlo 50 miliónov eur. To bolo nárekov zo strany Smeru. Dnes mlčí nielen Taraba, ale aj minister (pôdohospodárstva Richard) Takáč (Smer-SD). Keď však Slovensko ohrozuje sucho, aké si nikto nepamätá, narážame na stenu mlčania,“ dodal.
Sabo ďalej upozornil na možný nárast cien potravín. „Nie je ťažké si domyslieť, že pri nízkej úrode potraviny lacnejšie nebudú. Nejde len o úrodu, ale aj o dodávky vody a bezpečnosť obyvateľstva. Pripájam sa k výzve, na mieste je okamžité zvolanie krízového štábu. Situácia je príliš vážna na to, aby sme strácali čo i len ďalší deň nečinnosťou,“ uzavrel.
„Sucho je alarmujúce, na tretine územia je stav kritický. Ak sa situácia nezmení, hrozí, že úroda na niektorých poliach nebude žiadna. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pritom má na riešenie závlah zriadený štátny podnik, ktorý však namiesto trafostaníc či prečerpávacích staníc nakúpil traktory a bagre. Tými už ale disponuje iný štátny podnik. Problémom sú aj dotácie na poistné. Ministerstvo ich chce po novom vyplácať z eurofondov, no poľnohospodári peniaze za rok 2025 stále nedostali. Za toto je zodpovedné ministerstvo a PPA,“ uzavrel Peter Horný, ktorý sa v PS venuje poľnohospodárstvu.
