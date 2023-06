PS vyzýva vedenie envirorezortu na urýchlené riešenie výzvy Obnov dom

Bratislava 15. júna (TASR) - Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) vyzýva nové vedenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR na urýchlené riešenie výzvy Obnov dom. Považuje za nevyhnutné, aby sa podpora pre ľudí na zatepľovanie a inštaláciu zelených zdrojov energie zjednodušila a zastrešila pod jednou agentúrou. Priniesť by to malo odbúranie byrokracie a zlepšenie systému pre občanov.



"Po pol roku od podania žiadosti do prvej výzvy mnohí zostávajú bez odpovede a nevedia, či majú tento rok zatepľovať alebo nie," zdôraznil Martin Hojsík z PS. Podľa člena predsedníctva hnutia Ivana Štefunka by zlepšenie fungovania výzvy malo byť krátkodobou prioritou číslo jeden pre nové vedenie envirorezortu.



"Dnes obnova domov, bytov či využívanie zelených zdrojov energie spadajú minimálne pod tri ministerstvá. Pričom doterajšie výsledky ukazujú, že deľba práce neprináša vždy lepšie výsledky. Práve naopak, generuje len viac administratívy," uviedol Štefunko.



MŽP mrzí situácia okolo žiadostí vo výzve Obnov dom. Rezort plne rozumie všetkým výhradám a považuje ich za oprávnené, uviedol pre TASR jeho hovorca Tomáš Ferenčák.



"Ministerstvo dostalo ubezpečenie od Slovenskej agentúry životného prostredia, že sa prestavia procesy, príjmu noví ľudia a vyriešia informačné systémy. Čím sa urýchli vybavovanie žiadostí," poznamenal Ferenčák. Dodal, že envirorezort sa nebráni spájaniu dotačných programov, ak sa preukáže, že to zefektívni znižovanie energetickej závislosti Slovenska.



Program Obnov dom má za cieľ zvýšiť energetickú efektívnosť rodinných domov a motivovať ľudí k 30-percentnej úspore energií po obnove.