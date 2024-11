PS: Zákon nedostatočne chráni deti pred telesnými trestami v rodinách

Bratislava 20. novembra (TASR) - Slovenský zákon nedostatočne chráni deti pred fyzickými trestami v rodinách. Na stredajšej tlačovej besede na to upozornili poslanci Národnej rady (NR) SR z Progresívneho Slovenska (PS) Lucia Plaváková a Ondrej Prostredník. Na prvú schôdzu parlamentu v budúcom roku chcú predložiť novelu zákona o rodine.



"Konkrétne budeme upravovať ustanovenie, ktoré v súčasnosti zakotvuje právo rodičov používať primerané výchovné prostriedky. Namiesto toho bude tento odsek obsahovať zakotvenie povinnosti rodičov dbať o rešpektujúcu výchovu bez použitia akéhokoľvek násilia," vysvetlil člen Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Prostredník.



Poslanec považuje za dôležité, aby sa v spoločnosti začala široká diskusia o neprijateľnosti telesných trestov v rodinnom prostredí. Upozornil, že slovenská legislatíva nie je v súlade s medzinárodným Dohovorom o právach dieťaťa.



Predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Plaváková uviedla, že o násilí na deťoch sa vie dlhodobo, no neprichádzajú riešenia. Ako podotkla, v spoločnosti je živená nenávisť, často aj zo strany politických predstaviteľov. "To vplýva aj na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, medzi ktoré nepochybne patria deti," pripomenula. Odsúdila, že ani komisár pre deti Jozef Mikloško sa nedokáže jasne postaviť proti telesným trestom v rodinách.