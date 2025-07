PS žiada mimoriadny výbor k tendru na záchranky

Bratislava 14. júla (TASR) - Progresívne Slovensko (PS) žiada mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo k téme výberového konania na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Podpredseda výboru Oskar Dvořák (PS) hovorí o netransparentnosti. Chce, aby tam minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), šéf Operačného strediska ZZS Marian Povolný aj šéf rozhodovacej komisie ozrejmili, ako sa bude súťaž vyhodnocovať.



Vyzýva ich, aby na zdravotnícky výbor prišli vysvetliť a ozrejmili verejnosti, ako idú 1,2 miliardy eur daňových poplatníkov rozdeliť. „Ja už sa v tejto chvíli koordinujem s partnermi z opozície, zbierame podpisy, podáme ich v najbližších dňoch a výbor sa bude konať podľa našich predbežných informácií ešte tento týždeň ku koncu týždňa,“ povedal Dvořák.



Poukázal na to, že uchádzači sa mohli prihlásiť do konca júna a verejnosť stále nemá o výberovom konaní žiadne informácie. „Nevie nič o tom, čo sa deje, a z transparentnosti je úplný opak, vidíme mlčanlivosť, zahmlievanie, netransparentnosť a rozhodovanie za zatvorenými dverami,“ vyhlásil.



Dvořák zároveň mieni, že licencie sa rozdelia vopred vybraným uchádzačom. „Vyzerá to tak, že Kamil Šaško podľahol silným finančným záujmom v pozadí. Podľa mojich informácií to vyzerá, že najväčším víťazom bude skupina Agel. Má získať až 25 percent bodov záchrannej zdravotnej služby. Ostatné body majú okrem štátu získať rovnako vopred vytypovaní uchádzači s minimálnymi skúsenosťami. A vrtuľníkovú záchrannú službu, zdá sa, vyhrá doterajší dodávateľ Air-Transport Europe, keďže kritériá sú nastavené diskriminačne voči novým uchádzačom,“ dodal Dvořák.



Podmienky tendra kritizovala aj opozičná SaS, ktorej poslanec Tomáš Szalay tvrdil, že zvýhodňuje súčasného prevádzkovateľa leteckej záchranky Air-Transport Europe. Spoločnosť jeho výhrady odmietla, poukázala na to, že sa podrobne neoboznámil s podmienkami výberového konania. Deklarovala, že sa nebráni konkurencii ani férovej súťaži.



Agel SK pre TASR uviedla, že sa nateraz k téme vyjadrovať nebude. „Do skončenia výberového konania sa nebudeme vyjadrovať,“ uviedla riaditeľka odboru PR a styku s verejnosťou Agel SK Nancy Závodská.



Opozičné hnutie Slovensko podporuje zvolanie mimoriadneho zdravotníckeho výboru. Poukazuje na to, že minister je politicky priamo zodpovedný za netransparentnosť výberového konania a podozrenia z vopred dohodnutých výsledkov. „Pokiaľ nám minister nedokáže vysvetliť súčasné netransparentné konanie, zvážime jeho odvolávanie priamo v parlamente. Pred týždňom sme oficiálnou cestou požiadali Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, aby sprístupnilo zoznam členov komisie, ktorá rozhoduje o pridelení ambulancií záchrannej zdravotnej služby za vyše 1,2 miliardy eur. Do dnešného dňa však žiadna odpoveď neprišla,“ dodal poslanec za hnutie Marek Krajčí.



Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.