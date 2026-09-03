< sekcia Slovensko
PS žiada podmienku pre výkon funkcie šéfa a podpredsedu parlamentu
PS vyčíta Gašparovi, že je stále podpredsedom parlamentu, hoci figuruje v kauze Očistec.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 3. septembra (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) musí skončiť vo funkcii. Opätovne ho na to vyzýva opozičné hnutie PS. Avizuje, že v septembri bude iniciovať jeho odvolávanie. Poslanci hnutia zároveň predložili novelu Ústavy SR, v ktorej navrhujú, aby predsedom a podpredsedom NR SR nemohol byť poslanec obžalovaný z korupcie alebo z trestných činov verejných činiteľov.
PS vyčíta Gašparovi, že je stále podpredsedom parlamentu, hoci figuruje v kauze Očistec. „Je neakceptovateľné, aby sme ďalšiu sezónu Národnej rady začali s tým, že jeden z jej predstaviteľov je ďalej obžalovaný z takýchto závažných zločinov, kde svedkovia opakovane potvrdzujú svoje slová o tom, že sa mali stretávať za účelom manipulovania súdnych rozhodnutí, manipulovania vyšetrovania, ovplyvňovania káuz v prospech korupčníkov, vykorisťovania podnikateľov a lustrovania ľudí,“ vyhlásila na štvrtkovej tlačovej konferencii poslankyňa NR SR Zuzana Mesterová (PS). Vyzvala Gašpara, aby zo svojej funkcie odstúpil. „Zotrváme na našom vyjadrení, budeme aj na tejto schôdzi Tibora Gašpara odvolávať. Naďalej budeme pripomínať to, že takýto človek nemôže reprezentovať jednu z najvyšších inštitúcií štátu,“ doplnila.
Podľa Mesterovej nie je v poriadku, aby „takto vysoko postavený funkcionár zneužíval pôdu Národnej rady“ tým, že si zvoláva tlačové besedy so svojím advokátom a obhajuje sa na pôde parlamentu. „Rovnako nie je v poriadku to, čo tu vidíme tri roky, aby jednoduchou väčšinou mohla vládna koalícia meniť trestnú politiku vo svoj prospech,“ vyhlásila poslankyňa.
V ústave chcú preto poslanci za PS stanoviť podmienku voliteľnosti do funkcie predsedu i podpredsedu NR SR. Za predsedu a podpredsedu by nebolo možné zvoliť poslanca, ktorý je obžalovaný z trestného činu korupcie alebo trestného činu verejných činiteľov. Ak by súd prijal obžalobu pre niektorý z trestných činov počas výkonu funkcie predsedu alebo podpredsedu NR SR, funkcia by podľa návrhu zanikla dňom prijatia obžaloby. „Navrhovaná úprava nemá vplyv na samotný mandát poslanca Národnej rady SR,“ argumentuje PS. Cieľom návrhu je ochrana integrity a dôveryhodnosti vedenia zákonodarného zboru.
Prípad Očistec sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. V tomto období bol Gašpar policajným prezidentom.
PS vyčíta Gašparovi, že je stále podpredsedom parlamentu, hoci figuruje v kauze Očistec. „Je neakceptovateľné, aby sme ďalšiu sezónu Národnej rady začali s tým, že jeden z jej predstaviteľov je ďalej obžalovaný z takýchto závažných zločinov, kde svedkovia opakovane potvrdzujú svoje slová o tom, že sa mali stretávať za účelom manipulovania súdnych rozhodnutí, manipulovania vyšetrovania, ovplyvňovania káuz v prospech korupčníkov, vykorisťovania podnikateľov a lustrovania ľudí,“ vyhlásila na štvrtkovej tlačovej konferencii poslankyňa NR SR Zuzana Mesterová (PS). Vyzvala Gašpara, aby zo svojej funkcie odstúpil. „Zotrváme na našom vyjadrení, budeme aj na tejto schôdzi Tibora Gašpara odvolávať. Naďalej budeme pripomínať to, že takýto človek nemôže reprezentovať jednu z najvyšších inštitúcií štátu,“ doplnila.
Podľa Mesterovej nie je v poriadku, aby „takto vysoko postavený funkcionár zneužíval pôdu Národnej rady“ tým, že si zvoláva tlačové besedy so svojím advokátom a obhajuje sa na pôde parlamentu. „Rovnako nie je v poriadku to, čo tu vidíme tri roky, aby jednoduchou väčšinou mohla vládna koalícia meniť trestnú politiku vo svoj prospech,“ vyhlásila poslankyňa.
V ústave chcú preto poslanci za PS stanoviť podmienku voliteľnosti do funkcie predsedu i podpredsedu NR SR. Za predsedu a podpredsedu by nebolo možné zvoliť poslanca, ktorý je obžalovaný z trestného činu korupcie alebo trestného činu verejných činiteľov. Ak by súd prijal obžalobu pre niektorý z trestných činov počas výkonu funkcie predsedu alebo podpredsedu NR SR, funkcia by podľa návrhu zanikla dňom prijatia obžaloby. „Navrhovaná úprava nemá vplyv na samotný mandát poslanca Národnej rady SR,“ argumentuje PS. Cieľom návrhu je ochrana integrity a dôveryhodnosti vedenia zákonodarného zboru.
Prípad Očistec sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. V tomto období bol Gašpar policajným prezidentom.