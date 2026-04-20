< sekcia Slovensko
PS žiada pre kauzu zvážania migrantov zvolanie výborov
Podozrenie z koordinovaného prevážania ľudí v migračnej situácii k slovenským hraniciam strana považuje za ohrozenie fungovania Schengenského priestoru i bezpečnosti Európskej únie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 20. apríla (TASR) - Opozičná strana Progresívne Slovensko (PS) žiada pre informácie o údajnom organizovanom zvážaní migrantov na slovenské hranice pred ostatnými slovenskými parlamentnými voľbami zvolanie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS). Strana chce, aby o téme rokovali aj európsky a brannobezpečnostný výbor, ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) žiadajú o predvolanie maďarského veľvyslanca. Na pondelňajšej tlačovej konferencii to za PS uviedla Zuzana Števulová, ktorá je členkou Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu SIS.
Informácie o tom, že v roku 2023 mohlo zo strany bývalej maďarskej vlády Viktora Orbána dôjsť k ovplyvňovaniu volieb na Slovensku v prospech Roberta Fica (Smer-SD), ktoré naznačil víťaz aprílových parlamentných volieb v Maďarsku Péter Magyar, považuje PS za vážne a veľmi zásadné. „Je to predovšetkým SIS, ktorá by mala povedať, akými informáciami presne disponovala v lete 2023 a akým spôsobom s nimi naložila,“ skonštatovala Števulová s tým, že na výbor budú žiadať predvolanie bývalého riaditeľa SIS i námestníka, ktorý po ňom prevzal vedenie.
Opozičné PS v súvislosti s kauzou žiada zvolať aj zasadnutie Výboru NR SR pre európske záležitosti a Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Podozrenie z koordinovaného prevážania ľudí v migračnej situácii k slovenským hraniciam strana považuje za ohrozenie fungovania Schengenského priestoru i bezpečnosti Európskej únie. PS tiež podáva do NR SR uznesenie, aby parlament vyjadril hlboké znepokojenie nad informáciami, ktoré naznačil Magyar, zároveň žiada, aby si Slovensko predvolalo maďarského veľvyslanca.
„V uznesení navrhujeme aj, aby Ministerstvo vnútra SR zriadilo vyšetrovací tím, ktorý kauzu ovplyvňovania volieb z Maďarska v roku 2023 vyšetrí a poskytne Maďarsku plnú súčinnosť pri ich prípadnom vyšetrovaní,“ doplnila Števulová.
Predseda PS Michal Šimečka skonštatoval, že Roberta Fica už viackrát nazval protislovenským premiérom a aj aktuálna kauza naznačuje, že súčasný premiér mohol pre vlastný zisk poškodiť slovenské záujmy. „Ak sa táto informácia potvrdí, že tam bola koordinácia medzi maďarskou vládou a vtedajším opozičným politikom Robertom Ficom, a že v kontexte tejto koordinácie boli prepustení prevádzači z maďarských väzníc a potom uvoľnený režim tak, aby mohli migranti prísť na slovenské hranice, tak je to škandál, po ktorom by mal odstúpiť on aj všetci, ktorí toho boli účastní,“ poznamenal Šimečka.
Premiér Robert Fico cez víkend označil tvrdenia Pétera Magyara o nelegálnej migrácii za nepravdivé a skonštatoval, že ho bude pri prvom osobnom stretnutí žiadať o vysvetlenie. Maďarské hranice boli podľa Fica v rokoch 2022 až 2023 „deravé ako ementál a absolútne nekontrolované“. Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára sú zas informácie o zvážaní migrantov na slovenské hranice pred voľbami takou hlúposťou ako voda v prútenom koši.
