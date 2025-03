PS žiada prerokovať mimoriadnu správu ombudsmana

Bratislava 31. marca (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) žiada, aby bola mimoriadna správa verejného ochrancu práv (VOP) Róberta Dobrovodského o policajnom násilí zaradená na aktuálnu schôdzu Národnej rady (NR) SR. Mimoriadnu správu verejného ochrancu práv nemožno ignorovať. Vyhlásila to predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková.



„Správa ombudsmana naznačuje podozrenie zo systematického zlyhávania polície voči obyvateľstvu, čo si vyžaduje, aby sa jej vláda a parlament venovali prioritne,“ skonštatovala Plaváková.



Ľudskoprávny výbor sa témou policajnej brutality podľa nej zaoberal, avšak reálne riešenia ministerstvo vnútra (MV) neponúklo. Naopak, podľa nej rezort vnútra situáciu bagatelizuje, keď hovorí o individuálnych zlyhaniach jednotlivcov v mnohých prípadoch, čo zjavne podľa poslankyne nie je pravda. Podľa PS by malo ministerstvo okamžite reagovať na odporúčania ombudsmana a implementovať ich do praxe polície.



Mimoriadna správa verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním Policajného zboru odhaľuje porušenia zo strany polície za ostatných 13 rokov. Dobrovodský, ktorý ju doručil NR SR, chce, aby správu prerokovala na svojej najbližšej schôdzi. Navrhuje v nej viacero odporúčaní, napríklad zavedenie telových kamier pri výkone služobnej činnosti policajtov. Odporúčania v správe sú rozdelené na legislatívne a nelegislatívne.



MV SR v reakcii uviedlo, že obsah mimoriadnej správy zahŕňa problémy, ktoré sa v policajnej praxi vyskytujú dlhodobo, a takmer všetky analyzované prípady sa udiali pred nástupom súčasného vedenia rezortu vnútra. Policajný zbor uviedol, že sa v prvom rade musí oboznámiť s obsahom správy, kým k nej zaujme oficiálne stanovisko. Deklaroval však, že ku každému podnetu a porušeniu predpisov svojich príslušníkov pristupuje bezodkladne a zodpovedne.



MV SR deklaruje, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) od nástupu do funkcie dôrazne odsudzuje akékoľvek prejavy násilia a ignorovania práva v Policajnom zbore a je vždy zástanca dôsledného vyšetrenia trestných činov a spravodlivého potrestania páchateľov, a to aj z radov policajtov. „Zastáva názor, že riešením nie je budovanie nových inštitúcií, ale hĺbková, profesionálna, apolitická, a teda skutočne účinná práca policajnej inšpekcie,“ uviedol tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra SR. Súčasťou nového prístupu je podľa rezortu vnútra tiež prevencia a predchádzanie nevhodných postupov policajtov.