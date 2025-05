PS žiada riešiť predávanie termínov na cudzineckej polícii

Bratislava 23. mája (TASR) - Pri zmenách, týkajúcich sa povolenia na prechodný pobyt na podnikanie, sa majú zaviesť kvóty na udeľovanie týchto pobytov, ktoré bude možné vybaviť len na zastupiteľských úradoch. To podľa opozičného PS vyvoláva otázky, aké opatrenia sa prijmú na zabránenie rizika prípadného korupčného správania. PS to uviedlo v reakcii na novelu zákona o pobyte cudzincov. Hnutie tiež upozorňuje, že stále nie je jasné, ako novela zvráti nedostupnosť termínov na cudzineckej polícii a obchodovanie s nimi.



Novelu z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR hnutie oceňuje. „Konečne sa odstraňujú niektoré zbytočné administratívne požiadavky, ktoré proces udeľovania pobytov sťažovali ako napríklad povinnosť dokladovať finančné zabezpečenie pobytu. Pozitívne je aj predĺženie udeľovania národného víza na dobu 120 dní namiesto súčasných 90 dní,“ uviedla poslankyňa parlamentu Zuzana Števulová (PS).



Za otázne považuje, či proces povolenia na prechodný pobyt na podnikanie úplne nezmarí príchod inovatívnych podnikateľských nápadov na Slovensko a celkovo neohrozí príchod podnikateľov. Zdôraznila potrebu riešiť tému fiktívneho podnikania, no podľa Števulovej je otázkou, či týmto spôsobom.



„Stále neviem, ako táto novela zvráti nedostupnosť termínov na cudzineckej polícii a obchodovanie s nimi. Jediné, čo vieme, je, že bude povinné mať termín, ktorý je ale dnes často nedostupný,“ uviedla Števulová s tým, že MV sľubuje vyhlášku, ktorá ustanoví podrobnosti, tú ale k návrhu nepriložilo. „Od ministra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) budem žiadať konkrétne odpovede o tom, ako presne novela prinesie cudzincom dostatok termínov bez nutnosti si ich kupovať. Okrem toho sme sa dodnes nedozvedeli, či vyšetrovanie obchodovania s termínmi viedlo k nejakým výsledkom,“ dodala. Verejnosť musí podľa nej vedieť, ako sa priekupníci k termínom dostávajú a kto všetko je do obchodovania zapojený.



Ministerstvo vnútra (MV) SR pre TASR reagovalo, že kvóty na udeľovanie pobytov pre cudzincov sú osvedčeným inštitútom, ktorý využíva mnoho krajín. Slúžia podľa neho hlavne na to, aby mal štát kontrolu a možnosť podpory či výberu podnikateľov v segmentoch, ktoré ekonomika potrebuje. „Eliminujú takisto počty špekulantov z tretích krajín, ktorí o prechodný pobyt na účel podnikania žiadajú najmä preto, aby sa mohli voľne pohybovať po Európskej únii,“ tvrdí rezort vnútra.



Žiadosti bude preto posudzovať ministerstvo hospodárstva. MV tak predpokladá, že vypracuje metodiku a zavedie potrebné kontrolné mechanizmy a obdobne ministerstvo zahraničných vecí, zamestnanci ktorého budú tieto žiadosti prijímať. „Prijímaním žiadostí o pobyt na účely podnikania na našich zastupiteľských úradoch v zahraničí sa zároveň zníži počet žiadateľov, ktorí oň dosiaľ žiadajú na Slovensku, v dôsledku čoho sa uvoľnia kapacity cudzineckej polície pre iné životné situácie (štúdium, trvalé pobyty, ...),“ priblížilo MV.



Zároveň informovalo, že v novele zákona navrhlo systémové opatrenie pri získavaní termínov na vybavenie na cudzineckej polícii so zámerom zabrániť v budúcnosti situácii, s ktorou sa borí v súčasnosti. Ministerstvo vnútra taktiež interne rozhodlo o krízovom variante vyriešenia zlého súčasného stavu s termínmi a množstvom nevybavených žiadostí cudzincov. „V tejto súvislosti prebiehajú organizačno-technické prípravy, informovať o podrobnostiach budeme čoskoro,“ doplnilo.



Minister vnútra Šutaj Eštok na štvrtkovej (22. 5.) tlačovej konferencii uviedol, že sa orgány činné v trestnom konaní zaoberajú obchodovaním s termínmi. „Vieme, čo sa tam deje, sú tam aj niektoré technické zmeny,“ povedal s tým, že navrhujú prijať zákon v skrátenom legislatívnom konaní, aby sa odbúrala byrokracia a žiadatelia nemuseli nosiť toľko povolení. „Áno, je to aj priestor pre organizované skupiny rôznych ľudí, ktorí majú takúto plnú miestnosť rôznych žiadateľov a potom s týmito termínmi obchodujú,“ dodal s tým, že situáciu riešia. Sľubuje aj represívne kroky.