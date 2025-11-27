< sekcia Slovensko
PS: Zoznam projektov financovaných zo SAFE je premrhaná príležitosť
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) disponuje podľa poslanca Národnej rady SR Tomáša Valáška (PS) s miliardami eur na obranu nečestne a bez stratégie.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Zoznam investičných obranných projektov, ktoré chce vláda spolufinancovať pôžičkou z európskeho Nástroja bezpečnostnej akcie pre Európu posilnením európskeho obranného priemyslu (nástroj SAFE) je podľa opozičného PS premrhaná príležitosť. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) disponuje podľa poslanca Národnej rady SR Tomáša Valáška (PS) s miliardami eur na obranu nečestne a bez stratégie. TASR o tom informoval Alec Borový z mediálneho oddelenia hnutia.
„Ten zoznam nemá hlavu ani pätu. Slovensko nepotrebuje stovky odmíňovacích zariadení. Nemá ani kapacitu vyrábať muníciu za takmer 60 miliárd eur, ktoré si vláda schválila. Naopak, chýbajú tam napríklad tanky, o ktorých desiatky rokov vieme, že ich musíme vymeniť,“ myslí si Valášek. Vadí mu aj to, že Kaliňák po nástupe do funkcie nepredstavil plán zmien v ozbrojených silách. „Polovica ním kúpenej techniky, napríklad luxusné business jety, je pre armádu úplne zbytočná. Do konca volebného obdobia minie celé miliardy, ale nezapláta ani tie najväčšie diery v našej obranyschopnosti,“ tvrdí poslanec.
Europoslankyňa z PS Lucia Yar zároveň upozornila, že Kaliňák sa snaží pripraviť si pôdu na zníženie objemu peňazí zo štátneho rozpočtu, ktoré putujú do obrany. Je to podľa nej v rozpore s účelom nástroja SAFE. Doplnila, že nie je pravdou, že pôžička z nástroja SAFE nemá vplyv na slovenský rozpočet. „EÚ síce ručí, ale za splácanie bude zodpovedná každá krajina, ktorá si pôžičku vezme. A práve to je jedna z hlavných výziev pre budúce štátne rozpočty,“ upozornila.
Vláda v stredu (26. 11.) na svojom rokovaní rozhodla, že nákup zbraní či vozidiel pre armádu bude spolufinancovaný pôžičkou z nástroja SAFE. Ministerstvo obrany plánuje vyčerpať celý objem nástroja alokovaný na obranu Slovenska. Požičať by si tak mohlo viac ako 2,3 miliardy eur. Celkovo bude nástroj SAFE úplne alebo čiastočne financovať deväť investičných projektov.
