PS: Zvýšením miezd zdravotníkov sa iba posunula akútnosť problému

Bratislava 5. januára (TASR) - Zdravotníctvo bude v tomto roku čeliť personálnej kríze. Dohodou na vyšších platoch zdravotníkov vláda personálny problém nevyriešila, iba posunula jeho akútnosť na blízku budúcnosť. Pre TASR to uviedol predseda mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka. Upozornil, že hrozbou je aj možný kolaps ambulancií.



"Aj keď sa na poslednú chvíľu podarilo vláde odvrátiť odchod lekárov z nemocníc, ktorý sama spôsobila, tak úplne zabudla na problémy ambulancií. Nie je možné pridávať peniaze len nemocniciam, ale je nutné výraznejšie podporovať aj ambulancie, ktoré môžu choroby riešiť skôr, efektívnejšie a hlavne lacnejšie," skonštatoval s tým, že ambulantný sektor treba zastabilizovať.



Kabinet by mal podľa neho začať komplexne nazerať na zdravie a viac investovať do preventívnych programov. "Najlepším pacientom je ten človek, ktorý sa vďaka zmysluplným preventívnym programom pacientom ani nemusí stať. Vláda dlhodobo zanedbáva zdravovýchovu, očkovanie, starostlivosť o marginalizované komunity a mnoho ďalšieho, čo by nám mohlo zlepšiť zdravie," doplnil.



Zdravotníctvo je podľa Šimečku v čoraz horšom stave. Podotkol, že je to dôsledkom chaotického riadenia pandémie, čo podľa jeho slov spôsobilo veľa zbytočných úmrtí a mnohým ľuďom znemožnilo prístup k zdravotnej starostlivosti. "Pozatvárali sa ambulancie, poodchádzal personál, či už z vyhorenia, alebo pre dôchodkový vek, a museli sa odkladať operácie, ktoré sa budú musieť v tom lepšom prípade dobiehať roky," povedal.



Za najväčšie negatívum označil chaos a neistotu, ktoré podľa neho do systému prináša súčasná vláda. Poukázal pri tom na tvorbu rozpočtu, "nesystémové dofinancovanie nemocníc a poisťovní, ignorovanie požiadaviek ambulancií pri zvyšovaní zdrojov" či hromadné výpovede lekárov. Pozitívom je podľa neho pokračovanie v implementácií reforiem z plánu obnovy, ako napríklad reforma siete nemocníc a reforma siete ambulancií.