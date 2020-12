P. Šajgalík: Dostať vedcov naspäť na Slovensko nie je až také ťažké

Bratislava 28. decembra (TASR) – Ukazuje sa, že dostať vedcov naspäť na Slovensko, nie je až také ťažké. Pomôcť tomu má aj projekt SASPRO 2, ktorý sa zameriava na boj proti odlevu mozgov zo Slovenska. V koncoročnom rozhovore to pre TASR uviedol predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík.



"Projekt SASPRO 1 hodnotím ako nesmierne úspešný projekt, priniesol nám obrovské množstvo skúseností. Z prvého projektu sme sa poučili, že aj Slovensko môže byť zaujímavá krajina pre vedeckých postdoktorandov, keď im vytvoríme dobré podmienky," uviedol Šajgalík. Ako tvrdí, to, čo bolo veľmi dôležité pre mladých ľudí, bolo, že mohli riešiť vlastnú tému a projekt im umožnil vytvoriť si aj vlastný tím. "Z 38 vedeckých pracovníkov bolo 16 zo Slovenska a všetci, ktorí prišli naspäť domov na Slovensko, tu už aj ostali," podotkol.



SASPRO 2 aj pôvodný projekt podľa Šajgalíka ukázali, že inštitúcie, kde prišli zahraniční pracovníci, čiastočne zinternacionalizovali svoje prostredie. To podľa Šajgalíka veľmi prospieva vede a výskumu.



Predseda SAV je rád, že spolu so SAV sa do projektu SASPRO 2 zapojila aj Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská technická univerzita v Bratislave. "Vytvárame tým ako keby bratislavský prvok, keď do Bratislavy príde viac medzinárodného ducha, ale aj viac ľudí, ktorí sa venujú vede a výskumu. Dúfajme, že týmto sa Bratislava stane konkurencieschopnejšia, napríklad aj Brnu," povedal Šajgalík s tým, že práve toto české mesto odlákalo veľké množstvo študentov a vedeckých pracovníkov, pretože takéto centrum má už dávno.



Šéf SAV poukázal na to, že dostať vedcov naspäť na Slovensko nie je až také ťažké. Tvrdí, že aj on sám bol dosť dlho v zahraničí. "Bolo mi jasné, že keď tam chcem zostať, tak si musím nájsť projekt, pre ktorý budem robiť. Niekomu táto pozícia vyhovuje a môže ju robiť aj celý život. Ale ľudia, ktorí majú ambície, tak pre nich je lepšie sa vrátiť domov, alebo ísť niekam možno aj za trochu horších materiálnych podmienok, ale môžete si presadiť svoju vlastnú výskumnú tému, to svoje," povedal Šajgalík s tým, že to je cieľ mnohých.



Cieľom projektu SASPRO 2 je posilniť vedecké pracoviská, zlepšiť spoluprácu medzi vedeckými a aplikačnými sektormi, či podporiť multidisciplinárne prístupy riešenia projektov. Projekt má hodnotu deväť miliónov eur. Každá z univerzít má prijať na svoje pracoviská po desať vedcov a zvyšných 20 bude pôsobiť na ústavoch SAV.