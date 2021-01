Výzvou je pre SAV, aby sa nám podarilo naštartovať normálny život

Bratislava 1. januára (TASR) – Najvážnejšou výzvou pre Slovenskú akadémiu vied v roku 2021 je, aby sa podarilo naštartovať normálny život. V koncoročnom rozhovore to pre TASR uviedol predseda SAV Pavol Šajgalík.



„Netvrdím, že úplne zastal, ale v každom prípade bude asi trošku iný. Potrebujeme ho naštartovať tak, aby SAV tým neutrpela, ale aby to vnímala ako príležitosť a pohla sa dopredu v medzinárodnom, ale aj domácom meradle," povedal Šajgalík s tým, že je potrebné sa naladiť na výskumy, ktoré privedú SAV k väčšej excelentnosti.



Podľa neho je práve excelentnosť cesta k tomu, ako sa dostať do povedomia v európskom výskumnom priestore, ale aj pre slovenský podnikateľský priestor.



SAV začína s programom IMPULZ, ktorý má za úlohu nájsť nových lídrov. „V mnohých vedeckých smeroch sa nám smer recykluje. Môj školiteľ sa venoval téme A, ja ako jeho nasledovník sa venujem téme A+ a môj doktorand sa bude venovať téme A++. Takže sa nikdy z toho nevymaníme a ostaneme pri recyklácii tej istej témy," povedal predseda SAV s tým, že sa snažia hľadať ľudí, ktorí vnímajú svet inak.



Poukázal na to, že od svojho školiteľa sa naučia to najlepšie, ale zároveň zistia, že téma A++ už možno nie je až taký horúci kandidát na to, aby bola v spoločnosti prelomová. A preto sa podľa Šajgalíka rozhodnú pre tému B.



„Projekt IMPULZ by mal byť schopný takýchto ľudí rozpoznať. Lebo mladí ľudia budú písať projekty, tie bude vyhodnocovať panel medzinárodných expertov, od ktorých sa očakáva, že vedia, kam sa svet uberá," povedal predseda SAV a ako príklad uviedol pracovníka Chemického ústavu SAV Jána Tkáča, jediného držiteľa prestížneho ERC grantu na Slovensku, ktorý získal v zahraničí všeobecný rozhľad a následne začal rozvíjať úplne novú tému. Podľa Šajgalíka hľadajú ľudí s nadhľadom a so schopnosťou nájsť nové témy.



Ďalšou výzvou podľa Šajgalíka je dokončenie transformácie ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie. Okrem toho by bol predseda rád, keby sa SAV stala atraktívnou inštitúciou pre zahraničných doktorandov a postdoktorandov. Ako podotkol, na SAV je už 25 percent doktorandov zo zahraničia. „Potrebujeme internacionalizovať inštitúciu a robiť to takým spôsobom, že sa stane atraktívnou pre zahraničie," uzavrel.