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PS:Fico má ako premiér robiť maximum, aby došlo k dohode o rozpočte EÚ
SR podľa Ódora dostala z EÚ za 22 rokov - aj s príspevkom Nemecka - vyše 30 miliárd eur.
Autor TASR
Brusel 12. novembra (TASR) - Europoslankyňa Ľubica Karvašová (Obnovme Európu/PS) vo štvrtok v Bruseli uviedla, že v prípade vyjadrení premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD), ktorý označil slová nemeckého kancelára Friedricha Merza v súvislosti s rozpočtom EÚ za vydieranie, ide o cynický hazard s národnými záujmami Slovenskej republiky. Europoslanec Ľudovít Ódor (Obnovme Európu/PS) poznamenal, že najväčšími partermi SR sú Nemecko a EÚ, informuje z Bruselu osobitná spravodajkyňa TASR.
Premiér má podľa Karvašovej robiť všetko pre to, aby došlo k dohode na európskom rozpočte ešte do konca tohto roka, inak Slovensko príde o miliardy eur z eurofondov. Európski lídri sa podľa nej na summite v októbri zhodli, že dohodu na európskom rozpočte je potrebné dosiahnuť do konca roka. Na budúci rok je totiž potrebné pripraviť príslušnú legislatívu, aby napríklad aj slovenské regióny mohli čerpať európske peniaze od januára 2028.
„Robert Fico tieto závery podporil, súhlasil s nimi a dnes označuje snahy o dohodu za vydieranie,“ dodala s tým, že je to neakceptovateľné.
Ódorovi podľa vlastných slov prekáža, že premiér „nie je zorientovaný, na ktorej strane stojí“.
„V zásade pre (ruského prezidenta Vladimira) Putina urobí všetko, čo vidí na jeho očiach, či už ide o núdzovú elektrinu pre Ukrajinu, sochu (sovietskeho maršala Ivana) Koneva alebo vyškrtnutie ruských oligarchov zo zoznamu. A ani len nejde rokovať s tými partnermi, na ktorých naša budúcnosť stojí, aj z ekonomického hľadiska,“ tvrdí europoslanec.
SR podľa Ódora dostala z EÚ za 22 rokov - aj s príspevkom Nemecka - vyše 30 miliárd eur. Podotkol, že najväčšími partnermi Slovenska nie sú Rusko a Bielorusko, ale Nemecko a EÚ.
Dodal, že PS vie, ako naštartovať ekonomiku a pomôcť podnikateľom či regiónom s cieľom zlepšiť životnú úroveň na Slovensku. „Ak to premiér nevie, nechápe, alebo je úplne stratený, tak nech to nechá tak. Nech sú čo najskôr predčasné voľby, alternatíva je pripravená,“ uzavrel.
Nemecký kancelár adresoval predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi list, v ktorom pohrozil zablokovaním schválenia rozpočtu EÚ na roky 2028 – 2034, ak sa všetky členské štáty nezaviažu pokračovať vo finančnej pomoci Ukrajine v roku 2027 a v nasledujúcom období.
Premiér SR označil list Merza za vydieranie. Slovensko má podľa neho rovnaké veto ako Nemecko a tiež má ako suverénna krajina na veci vlastný názor. „Ak teda príde pán spolkový kancelár a povie, že on zablokuje rozpočet EÚ, lebo chce vidieť všetky krajiny, aby podpísali pôžičku 70 miliárd eur pre Ukrajinu, hovorím mu, že nie. Tak to aj ja zablokujem,“ avizoval Fico v utorok (10. novembra).
(osobitná spravodajkyňa TASR Dominika Košťálová)
Premiér má podľa Karvašovej robiť všetko pre to, aby došlo k dohode na európskom rozpočte ešte do konca tohto roka, inak Slovensko príde o miliardy eur z eurofondov. Európski lídri sa podľa nej na summite v októbri zhodli, že dohodu na európskom rozpočte je potrebné dosiahnuť do konca roka. Na budúci rok je totiž potrebné pripraviť príslušnú legislatívu, aby napríklad aj slovenské regióny mohli čerpať európske peniaze od januára 2028.
„Robert Fico tieto závery podporil, súhlasil s nimi a dnes označuje snahy o dohodu za vydieranie,“ dodala s tým, že je to neakceptovateľné.
Ódorovi podľa vlastných slov prekáža, že premiér „nie je zorientovaný, na ktorej strane stojí“.
„V zásade pre (ruského prezidenta Vladimira) Putina urobí všetko, čo vidí na jeho očiach, či už ide o núdzovú elektrinu pre Ukrajinu, sochu (sovietskeho maršala Ivana) Koneva alebo vyškrtnutie ruských oligarchov zo zoznamu. A ani len nejde rokovať s tými partnermi, na ktorých naša budúcnosť stojí, aj z ekonomického hľadiska,“ tvrdí europoslanec.
SR podľa Ódora dostala z EÚ za 22 rokov - aj s príspevkom Nemecka - vyše 30 miliárd eur. Podotkol, že najväčšími partnermi Slovenska nie sú Rusko a Bielorusko, ale Nemecko a EÚ.
Dodal, že PS vie, ako naštartovať ekonomiku a pomôcť podnikateľom či regiónom s cieľom zlepšiť životnú úroveň na Slovensku. „Ak to premiér nevie, nechápe, alebo je úplne stratený, tak nech to nechá tak. Nech sú čo najskôr predčasné voľby, alternatíva je pripravená,“ uzavrel.
Nemecký kancelár adresoval predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi list, v ktorom pohrozil zablokovaním schválenia rozpočtu EÚ na roky 2028 – 2034, ak sa všetky členské štáty nezaviažu pokračovať vo finančnej pomoci Ukrajine v roku 2027 a v nasledujúcom období.
Premiér SR označil list Merza za vydieranie. Slovensko má podľa neho rovnaké veto ako Nemecko a tiež má ako suverénna krajina na veci vlastný názor. „Ak teda príde pán spolkový kancelár a povie, že on zablokuje rozpočet EÚ, lebo chce vidieť všetky krajiny, aby podpísali pôžičku 70 miliárd eur pre Ukrajinu, hovorím mu, že nie. Tak to aj ja zablokujem,“ avizoval Fico v utorok (10. novembra).
(osobitná spravodajkyňa TASR Dominika Košťálová)