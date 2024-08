NEZABUDNITE: Psom je počas horúčav potrebné zabezpečiť chladné miesto

Bratislava 14. augusta (TASR) - Psom je počas horúčav potrebné zabezpečiť chladné miesto, napríklad v záhrade pod stromami či kríkmi. Taktiež im treba umožniť vstup do miestností, kde je teplota nižšia ako vonku. Ideálnym chladným povrchom sú chladiace podložky, ktoré obsahujú gél a dajú sa ochladiť v mrazničke. Pre TASR to uviedla Komora veterinárnych lekárov (KVL) SR. Upozornila, že majitelia nemajú psy nikdy nechávať v aute ani pri miernych teplotách.



Pri vysokých teplotách je dôležité dbať na pitný režim psa, tvrdia veterinári. Odporúčajú mať v byte rozostavaných viac misiek s vodou a častejšie im vodu meniť. Mnoho psov rado pije vodu striekajúcu alebo tečúcu priamo z hadice alebo závlahy na záhrade. "Denná potreba tekutín u psa závisí od jeho telesnej hmotnosti, aktivity a potravy. Ak má pes rád aj mokré krmivo, môžeme ho podávať popri suchom krmive alebo ním suché krmivo počas horúčav úplne nahradiť," priblížila komora.



Pokračuje, že ďalším ideálnym spôsobom, ako schladiť psa v lete, je kúpanie. Môže ísť o bazénik, veľké vedro s vodou, rieku či jazero. Doma možno psa aj osprchovať.



"Prechádzky by sme mali tiež prispôsobiť našim štvornohým miláčikom, je teda vhodné chodiť na prechádzky v skorých ranných a večerných hodinách. Robiť kratšie prechádzky a vyhľadávať radšej tieň (les, park)," povedali veterinári. Upozornili, že asfalt je vrelý a páli psom labky a prechádzka sa tak stane utrpením.



Strihanie psa v lete tiež podľa KVL nemusí priniesť úľavu, preto by sa srsť nemala strihať každému, závisí to od plemena. Komora vysvetlila, že srsť má okrem zahrievacej funkcie aj funkciu ochladzovaciu. Nadbytočných chlpov treba psa zbaviť vyčesávaním.



"Obzvlášť citlivé na prehriatie sú tzv. brachycefalické plemená - mops, šitzu, buldog, boxer, pekinéz alebo psy s dlhou srsťou," uviedli zverolekári. Priblížili, že príznaky prehriatia psa sú nervozita, apatia, dezorientácia, suchý a horúci ňufák, horúca koža, zrýchlený tep, sťažené a zrýchlené dýchanie, neskôr vracanie a intenzívne slinenie. Prehriatie organizmu môže skončiť smrťou, upozornili.



Pri prehriatí je najdôležitejšie psa schladiť, a to zabaliť ho do mokrých uterákov, postriekať ho alebo mu vložiť labky do vody. Voda však podľa odborníkov nesmie byť ľadová. "Ak pes zvládne piť, ponúkať mu po menších dávkach chladnejšiu vodu. Po poskytnutí prvej pomoci okamžite vyhľadať veterinára," odporučila KVL.