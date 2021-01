Ľ. Bergmannová: Psoriáza postihuje tri percentá svetovej populácie

Bratislava 16. januára (TASR) - Psoriáza je v súčasnosti najfrekventovanejším a zrejme preto aj jedným z najskúmanejších kožných ochorení. Postihuje až tri percentá svetovej populácie. Nie je prenosná dotykom, ale podmienená geneticky. Napriek výskumom sa však stále veľa o ochorení nevie. Pre TASR na to poukázala Ľubica Bergmannová, viceprezidentka Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR (SPaA SR).



Bezchybná koža je pre človeka dôležitá nielen z ochranného, termoregulačného, imunologického, zmyslového hľadiska, ale má dôležitú sebarealizačnú, estetickú a komunikatívnu funkciu. "Život psoriatika aj atopika znamená žiť v koži, ktorá svrbí, niekedy bolí, ale aj odpudzuje okolie. Znamená to aspoň dvakrát denne, podľa stavu pokožky niekedy i viackrát, sa natierať masťami, ktoré neraz páchnu, užívať lieky s vedľajšími účinkami a obávať sa odmietnutia zo strany partnerov či priateľov, lebo fľaky na pokožke vzbudzujú neraz odpor alebo dokonca pohoršenie. Tieto chronické kožné ochorenia však výrazne nepriaznivo vplývajú aj na psychiku postihnutého," priblížila Bergmannová.



Mnohí pacienti preto trpia depresiami. Súčasná prax na Slovensku podľa viceprezidentky ukazuje, že vedomosti lekárov prvého kontaktu aj dermatológov sú veľmi rozdielne.



Bergmannová pripomína, že kožné ochorenia predstavujú závažný zdravotný a spoločenský problém. Z psychologického hľadiska sú pacienti s kožnými chorobami výrazne znevýhodnení napríklad v porovnaní s pacientmi s vnútornými chorobami. Výrazný hendikep to znamená najmä v prípade, ak je ochorenie kože na viditeľnom mieste.



Na pomoc chronicky chorým pacientom so psoriázou, atopickou dermatitídou, ekzémom a inými kožnými ochoreniami bolo preto založené v roku 1990 občianske združenie pacientov v liečebných kúpeľoch Smrdáky. "Nová éra spoločnosti sa začala v roku 1993 po rozdelení Československa, keď sme sa osamostatnili. Našimi členmi sú deti zastúpené rodičmi, študenti, pracujúci, ale najväčšiu časť členskej základe tvoria dôchodcovia a invalidní dôchodcovia," priblížila Bergmannová.



Cieľom spoločnosti je zastupovať záujmy pacientov či bojovať proti predsudkom a zvyšovať informovanosť o ochorení. "Napriek viacročným snahám o zvýšenie informovanosti okolie vníma psoriatické prejavy na koži nielen ako neestetické, ale aj ako nákazlivé. Vrcholom takéhoto počínania je zákaz vstupu pacientom so psoriázou do sauny či bazéna, hoci sú určené práve kúpeľným hosťom, pacientom," skonštatovala Bergmannová.



Trikrát ročne spoločnosť tiež vydáva informačný bulletin Helios s množstvom informácií o nových formách liečby psoriázy, atopického ekzému a iných kožných ochorení, o nových liekoch, liečebných metódach, podporných a výživových prípravkoch. Cieľom spoločnosti je aj zlepšovať fyzickú, ale najmä psychickú kondíciu psoriatikov a atopikov spoločnými pobytmi pri mori, protistresovými kurzmi, športovými, relaxačnými, liečebnými a rehabilitačnými aktivitami.