VIDEO: KAMPAŇ: V rozhorúčenom aute hrozí prehriatie a dehydratácia

Bratislava 8. júla (TASR) - Psovi hrozí v rozhorúčenom aute prehriatie a dehydratácia. Upozorňuje na to tretí ročník preventívnej kampane Policajného zboru Nezabudni na mňa v aute. Hlavný veterinár Ministerstva vnútra SR Martin Paľa a zástupca riaditeľa Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru (PPZ) Marek Kordík kampaň predstavili na stredajšej tlačovej besede.







Veterinár zdôrazňuje, že každé ponechanie zvieraťa vo vozidle, ktoré na to nie je prispôsobené, predstavuje riziko. Upravené vozidlá musia mať klimatizáciu a primerané odvetrávanie. Zvieraťu je potrebné zabezpečiť čerstvú vodu a pravidelné prechádzky. "Pri nedodržaní týchto faktorov a vysokej teplote vonkajšieho prostredia môže pri nadmernom slintaní psa, ktorým sa psy ochladzujú, nastať proces dehydratácie a prehriatia, tzv. hypertermie," vysvetlil Paľa. Následkami hypertermie môžu byť poruchy centrálnej nervovej sústavy, metabolizmu, zlyhávanie krvného obehu až úhyn zvieraťa.



Každé zviera zvláda podľa Paľu teplotu inak. Závisí napríklad od veku, plemennej predispozície či telesnej kondície zvieraťa. Príznakmi dehydratácie sú suché sliznice, suchý ňufák, apatia, nekoordinované pohyby, zrýchlené dýchanie, nechutenstvo, zvracanie. Dehydratáciu možno otestovať pomocou vytvorenia kožnej riasy na menej osrstenom mieste. Koža by sa mala do pár sekúnd stiahnuť do pôvodného stavu. Skontrolovať hydratáciu možno tiež odchlípením horného pysku, zatlačením palcom do ďasna. Po pustení by sa malo vrátiť biele ďasno do pôvodnej ružovej podoby.



Prvou pomocou pre dehydrovaného a prehriateho psa je zmena prostredia, napríklad premiestnenia do tieňa či klimatizovanej miestnosti. Potrebné je tiež zviera ochladzovať na menej osrstených miestach, ako sú slabiny, brucho, končatiny. "Psa nikdy nehádžeme celého do studenej vody," upozornil Paľa. Teplota psa by mala byť asi 38,5 stupňa Celzia. Psovi treba dať aj vodu. O ďalšom postupe by sa mal majiteľ poradiť s veterinárom.



V prípade, ak si občan všimne psa či iné zviera zavreté v aute, mal by sa najskôr snažiť vyhľadať majiteľa alebo kontaktovať políciu na linke 158. "Nie je možné jednoznačne určiť, či niekto môže alebo nemôže rozbiť okno, všetko je potrebné posudzovať individuálne," poznamenal Kordík. Pristúpiť k poškodeniu majetku možno podľa neho len v prípade, ak človek nemá inú možnosť a dieťa či zviera v aute je v ohrození života. Ide o využitie tzv. inštitútu krajnej núdze.



Za ponechanie zvieraťa v rozhorúčenom aute hrozí páchateľovi pokuta do výšky 1000 eur. V prípade vážnych následkov či úhynu môže polícia skutok riešiť ako trestný čin týrania zvierat, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov. V prípade zabudnutého dieťaťa môže ísť o trestný čin opustenia dieťaťa, kde hrozí jeden až päť rokov väzenia, pri deťoch mladších ako šesť rokov až desaťročné väzenie. Osoba môže navyše čeliť aj obvineniu z ublíženia na zdraví či v krajnom prípade z usmrtenia, ak takéto konanie viedlo k poškodeniu zdravia či k smrti dieťaťa.



Kampaň Nezabudni na mňa v aute upozorňuje ľudí, aby nenechávali v rozhorúčených autách deti, tento rok sa zameriava aj na zvieratá. Policajti rozdajú počas leta 22.000 osviežovačov vzduchu s mottom kampane a poučia vodičov, priblížila hovorkyňa PPZ Denisa Bárdyová.