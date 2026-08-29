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PS:Potrebujeme odvahu, hľadať prieniky a stáť na správnej strane dejín
Sláva hrdinom a hrdinkám SNP, uviedol Šimečka pri príležitosti 82. výročia SNP.
Autor TASR
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Bratislava 29. augusta (TASR) - Slovenské národné povstanie (SNP) nesie v sebe podľa predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku tri dôležité odkazy. Sú nimi vzopretie sa fašizmu, deklarácia západným spojencom, že Slovensko patrí do civilizovaného demokratického sveta, a schopnosť ľudí rôznych národností aj politického presvedčenia bojovať bok po boku v úsilí zvrhnúť ľudácky režim.
„Dnes vzdávam úctu všetkým, ktorí v mene týchto odkazov - aj za našu slobodu - položili život. A myslím aj na to, ako naliehavo znejú v súčasnosti. Na potrebu hľadať prieniky, postaviť sa na správnu stranu histórie, vzdorovať fašizmu a agresorom. Sláva hrdinom a hrdinkám SNP,“ podčiarkol Šimečka pri príležitosti 82. výročia SNP.
„Dnes vzdávam úctu všetkým, ktorí v mene týchto odkazov - aj za našu slobodu - položili život. A myslím aj na to, ako naliehavo znejú v súčasnosti. Na potrebu hľadať prieniky, postaviť sa na správnu stranu histórie, vzdorovať fašizmu a agresorom. Sláva hrdinom a hrdinkám SNP,“ podčiarkol Šimečka pri príležitosti 82. výročia SNP.