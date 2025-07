PS:Riaditeľka Bibiany porušila infozákon,ministerka by ju mala odvolať

Bratislava 18. júla (TASR) - Riaditeľka Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana Petra Flach porušila zákon a právo na prístup k informáciám. Na piatkovom tlačovom brífingu to s odvolaním sa na rozhodnutie Okresného úradu Bratislava oznámili poslanci za Progresívne Slovensko (PS) Dana Kleinert a Michal Sabo. V tejto súvislosti zároveň vyzvali ministerku kultúry SR Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS), aby Flach z funkcie odvolala.



Kleinert spresnila, že porušenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa týkalo jej otázok o vzniku nového oddelenia marketingu a stratégie v Bibiane. „Bolo tam podozrenie z konfliktu záujmov,“ priblížila Kleinert. Vedenie Bibiany podľa jej slov požadované informácie nielenže neposkytlo, ale nevydalo ani rozhodnutie v danej veci.



Postup preto Kleinert napadla aj prostredníctvom podnetu na Generálnu prokuratúru SR. „Tá nám dala za pravdu, keď konanie Bibiany vyhodnotila ako nezodpovedajúce právnym normám o prístupe k informáciám,“ oznámila Kleinert. Dodala, v rámci následnej žaloby a priestupkového konania okresného úradu obe strany vypočuli. „Pred pár dňami sme dostali rozhodnutie okresného úradu a to znie jasne, že pani Flach i pracovníčka personálneho oddelenia sú vinné z porušenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám,“ dodala členka Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá.



Jej poslanecký kolega Sabo sa pristavil aj pri odôvodnení konania, keď sa riaditeľka Bibiany odvolávala na neznalosť zákona. „Pri štatutárovi nie je takáto neznalosť výhovorkou, ale zlyhaním. Navyše, je to v ostrom rozpore s vyhláseniami ministerky kultúry o obsadzovaní vedúcich pozícií odborníkmi,“ zdôraznil.



Zástupcovia PS kritizovali súčasné vedenie Bibiany aj za stav, v ktorom sa inštitúcia ocitla po roku fungovania nového manažmentu. Podľa nich ho charakterizuje chudobný a neinovatívny program, absencia spolupráce s relevantnými autormi či neúčelne využívané prostriedky. „V každej normálnej krajine by ministerka za takýto ročný výkon riaditeľku medzinárodne rešpektovanej inštitúcie odvolala. Toto odporúčame ministerke aj my,“ zdôraznila Kleinert.