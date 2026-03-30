PS,SaS a Hnutie Slovensko nepodporia zmenu funkčného obdobia samospráv
Argumentujú, že úprava nerieši stav v samosprávach a myslia si, že koaličníci by mali riešiť skutočné problémy ľudí.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Opozičné PS, SaS a Hnutie Slovensko nepodporia v Národnej rade (NR) SR koaličný návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach zo štyroch na päť rokov. Argumentujú, že úprava nerieši stav v samosprávach a myslia si, že koaličníci by mali riešiť skutočné problémy ľudí. Vyplýva to z pondelkových vyjadrení strán.
„Predĺženie volebného obdobia nerieši katastrofálny stav našich obcí. Vláda Roberta Fica za asistencie strany Hlas zobrala samosprávam stovky miliónov eur a teraz im ako falošné riešenie ponúka predĺženie volebného obdobia starostov. Starostom však nepomôže rok navyše bez peňazí,“ skonštatovala poslankyňa Jana Hanuliaková (PS) tým, že samosprávy potrebujú nové zdroje, predvídateľné financovanie či urýchlenie povoľovacích procesov.
Odmietla tiež argument, že predĺženie volebného obdobia má pomôcť starostom pri reforme verejnej správy. „Jediný, kto môže zrealizovať reformu verejnej správy, je vláda Roberta Fica a jej neschopný minister vnútra. Tá od nej však naďalej dáva ruky preč a svoju zodpovednosť sa teraz alibisticky snaží prehodiť na starostov a primátorov. My takúto hru odmietame a predĺženie volebného obdobia nepodporíme,“ dodala.
S návrhom nesúhlasí ani SaS. „Takéto zmeny nepodporíme,“ vyhlásil líder strany Branislav Gröhling. Potvrdil, že predseda parlamentu a spolupredkladateľ návrhu Richard Raši (Hlas-SD) s ním chcel o úprave diskutovať. Gröhling si však myslí, že nie je o čom. Vládna koalícia podľa neho prináša opatrenia sama pre seba, nie pre ľudí. „Je absurdné, s akou intenzitou a zápalom dokážu koaliční poslanci riešiť seba a funkcie. Kiežby takto riešili stúpajúce ceny, zdražovanie, zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu či likvidačné daňovo-odvodové zaťaženie,“ povedal. Zároveň argumentoval, že dobrý primátor či starosta dokáže za štyri roky ukázať, čo vie urobiť a nepotrebuje na to rok navyše.
Hnutie Slovensko pre TASR reagovalo, že nevidí žiadny dôvod uberať ľuďom možnosť rozhodovať o svojich veciach. „Budeme sa veľmi čudovať, ak opozícia bude v tejto veci pomáhať vládnej mafii. Komunisti vo vláde chcú znovu zaviesť päťročnice. Vtedy slúžili na plánovanie hospodárstva, teraz na plánovanie dlhšieho rozkrádania,“ uviedlo v stanovisku pre TASR. Aj členka predsedníctva hnutia a predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová potvrdila, že hnutie má problém s takto nastavenou legislatívou.
Návrh kritizovala aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Myslí si, že ide o nebezpečný precedens, ktorý oslabuje základné princípy demokratickej súťaže. „Najprv si vláda potichu predĺži volebné obdobie v samosprávach, zajtra môže prísť na rad parlament,“ podotkla. Upozornila na to, že zmena sa má uplatniť okamžite, bez riadnej odbornej a verejnej diskusie. Vyzvala opozičné strany, aby návrh nepodporili. „Fico dlhodobo testuje, kam až môže zájsť. Vždy príde s niečím, čo na prvý pohľad vyzerá neškodne, a keď mu to prejde, ide ďalej. Vyzývam opozičné strany, aby neskočili na tento ďalší lep a nepomohli vláde meniť ústavu podľa aktuálnych politických potrieb,“ dodala.
Skupina poslancov za Hlas-SD a poslanec Roman Malatinec (nezaradený) predložili do parlamentu návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach zo štyroch na päť rokov. Argumentovali, že zmena posilní stabilitu miestnej a regionálnej samosprávy, zvýši kontinuitu strategického riadenia a vytvorí lepšie podmienky pre dlhodobé plánovanie a zodpovedné napĺňanie rozvojových priorít území. Raši tiež upozornil na to, že návrh vyšiel zdola a prišli s ním samotní predstavitelia miest, obcí a samosprávnych krajov. Na zmenu je potrebné novelizovať Ústavu SR, takže na schválenie budú potrebné aj hlasy opozície. Ak sa podarí zmenu schváliť, predĺženie volebného obdobia by malo platiť už od jesenných volieb.
