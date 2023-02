Psy i mačky z východu SR sa bez vyšetrenia na besnotu nesmú presunúť

Bratislava 17. februára (TASR) - Na krajnom východe Slovenska platí zákaz premiestňovania psov, mačiek či fretiek do iných častí krajiny či do zahraničia bez vyšetrenia titru protilátok na besnotu. Nariadenie platí v okresoch Humenné, Medzilaborce, Snina, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, Michalovce, Sobrance, Trebišov. Ide o preventívne opatrenie na zabránenie šírenia a vzplanutia nákazy aj na ostatnom území Slovenska. Pre TASR to potvrdili z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.



Ministerstvo priblížilo, že je potrebný odber vzoriek na vyšetrenie protilátok proti besnote metódou titrácie neutralizujúcich protilátok. Vlastník zvieraťa ho podľa rezortu potrebuje pred premiestňovaním zo spomínaných okresov v rámci Slovenska, ale aj do iných členských krajín Európskej únie a tretích krajín.



Ak po vyšetrení hladiny titra protilátok proti besnote nie je splnená predpísaná hodnota, musí sa zviera revakcinovať a najskôr na 30. deň po revakcinácii sa vyšetrenie protilátok proti besnote zopakuje.



Agrorezort spresnil, že v prípade potvrdenia stanovenej hladiny titra protilátok proti besnote sa zviera považuje za dostatočne chránené voči besnote. "Regionálna veterinárna a potravinová správa môže dať súhlas na premiestnenie zvieraťa z ohniska a ochranného pásma pred uplynutím trojmesačnej ochrannej doby," doplnili.



Psy, mačky a fretky musia mať výsledok z vyšetrenia titru protilátok proti besnote zapísaný v pase spoločenského zvieraťa povereným veterinárnym lekárom. Vyšetrenie sa vykonáva v akreditovanom laboratóriu najskôr na 30. deň po vakcinácii.



Deviatim spomínaným okresom na východe Slovenska od februára pozastavili štatút bez výskytu besnoty. Pre zvyšok Slovenska naďalej platí štatút krajiny bez výskytu besnoty.



Na Slovensku sa minulý rok vyskytla besnota prvýkrát od roku 2016. Pozitívne prípady boli potvrdené v okrese Humenné u jazveca lesného a líšky hrdzavej. Besnotu potvrdili aj u nezačipovanej suky v Karanténnej stanici v Trenčíne.