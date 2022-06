Psychiatri sa budú podieľať na reforme, podpísali memorandum s MZ

Bratislava 6. júna (TASR) - Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti (SPS) Ľubomíra Izáková podpísali v pondelok Memorandum o spolupráci pri realizácii reformy psychiatrickej starostlivosti. Deklarovali tak spoločný záujem na spolupráci pri uskutočňovaní jednotlivých krokov reformy a jej udržateľnosti.



Spolupráca SPS a MZ podľa ministerstva znamená vzájomnú výmenu informácií a podkladov, prerokovávanie opatrení, ktoré sa dotýkajú reformy, spoluprácu pri riešení koncepčných problematík či zdieľanie personálnych, technických a znalostných kapacít, ako aj zapojenie ďalších partnerov.



"Som veľmi rada, že sme dnes podpísali memorandum s ministerstvom, pretože SPS definovala témy, ktoré je potrebné urgentne riešiť a pri ich riešení je spolupráca odborníkov pracujúcich v oblasti duševného zdravia s ministerstvom kľúčová," skonštatovala Izáková. Podotkla, že reforma musí priniesť efektívny, kvalitný a komplexný systém starostlivosti o ľudí s psychickými poruchami. "Cieľom je, aby systém starostlivosti bol koordinovanejší a adresnejšie zameraný na dosiahnutie čo najvyššej kvality života a stupňa zotavenia pacienta, v širšom kontexte aj zlepšenia kondície celej spoločnosti," doplnila.



"Ak chceme mať reformu kvalitnú, takú, ktorá nie je urobená 'od stola', budeme intenzívne spolupracovať s odborníkmi. Nechceme robiť ani čiastkové, ani malé zmeny, chceme komplexnú a zlepšenú starostlivosť o pacientov s psychickými poruchami," povedal Legvarský. Podľa jeho slov by tak mala byť táto starostlivosť humánnejšia a viac previazaná so sociálnymi službami a integráciou pacientov do komunity, v ktorej žijú.



Podľa rezortu ide o zmeny, ktoré potrvajú niekoľko rokov, avšak vďaka plánu obnovy ich je možné naštartovať hneď. V rámci neho počíta reforma starostlivosti o duševné zdravie s alokáciou takmer 45 miliónov eur, ktoré majú slúžiť napríklad na vybudovanie psychosociálnych centier, doplnenie siete psychiatrických stacionárov, vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra či humanizáciu oddelení v ústavnej starostlivosti.