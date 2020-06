Psychiatrickým pacientom trebišovskej nemocnice pomôže nový prístroj

Trebišov 14. júna (TASR) - Pacientom psychiatrického oddelenia v trebišovskej nemocnici pomáha nový RTMS prístroj. Ten dokáže naladiť správnu funkciu mozgu a pacienta zaťažuje menej ako štandardná liečba. Na východnom Slovensku je trebišovská nemocnica iba druhou, ktorá ho pri liečbe využíva. Informovala o tom za sieť nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková.



„Každá psychiatrická choroba ovplyvňuje inú časť mozgu, ktorá pracuje lepšie alebo horšie. Nový prístroj nám umožňuje vykonávať repetitívnu transkraniálnu magnetickú stimuláciu (RTMS), čo znamená, že mozog je stimulovaný elektromagnetom. Magnetické impulzy pritom pôsobia na tú časť mozgu, ktorej funkciu chceme ovplyvniť s cieľom zlepšenia jej funkcie,“ vysvetľuje primár psychiatrického oddelenia trebišovskej nemocnice Viliam Čičvák.



Podotýka, že ide o neinvazívnu stimuláciu mozgu. Pacient nemusí byť v anestézii a liečba je preňho menej zaťažujúca, no pritom dosahuje porovnateľné výsledky. U niektorých pacientov môže len krátkodobo vyvolať bolesť hlavy. „Prístroj zároveň zaznamenáva aj spätnú väzbu mozgu, a tak zdravotnícky personál dokáže ľahko vyhodnotiť postup v liečbe,“ dodáva primár.



Prístroj sa využíva pri liečbe depresívnych porúch, mánie, sluchových halucináciách, posttraumatickom strese, skleróze multiplex, pri stavoch po cievnej mozgovej príhode, migrénach, Parkinsonovej chorobe či epilepsii.



Fedáková dopĺňa, že trebišovská nemocnica začala od minulého roka realizovať v psychiatrickej liečebni kanisterapiu. Pacienti tak majú možnosť absolvovať svoju terapiu za účasti špeciálne vycvičených psov. „Cieľom projektu je vytvoriť v nemocnici rodinné prostredie, znížiť depresiu a úzkosť pacientov, podporiť sebaúctu a prispieť tak k ich celkovému zlepšeniu zdravotného stavu,“ priblížila.



So psími terapeutmi sa podľa Fedákovej pacienti stretávajú vždy raz za dva týždne približne na hodinu, a to buď v špeciálnej komunitnej miestnosti nemocnice alebo vonku v ohradenej časti nemocničného parku. Do terapie sú zapojené špeciálne vycvičené a pravidelne monitorované psy plemena borderská kólia.