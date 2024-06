Psychicky odolnejšie deti sú cieľom spolupráce neziskových organizácií

Bratislava 7. júna (TASR) - Psychicky odolnejšie deti sú cieľom spolupráce 15 neziskových organizácií. V piatok podpísali Deklaráciu o vzájomnej spolupráci a podpore pri cielenom posilňovaní odolnosti detí a mládeže na Slovensku. Zaviazali sa vytvoriť spoločnú databázu dostupných a overených nástrojov, zdieľať ich a aktívne aplikovať v praxi, aby mohli slúžiť všetkým pri práci s deťmi a mládežou.



"Základným cieľom iniciatívy je prepojiť organizácie pri budovaní reziliencie detí a mládeže. Naším snom je zasiahnuť až 100.000 detí na Slovensku," uviedol iniciátor deklarácie Patrik Pauko. Ich víziou je nastupujúca generácia odolnejších a vnútorne vyrovnanejších jedincov, ktorí si veria a sú pripravení zdolávať životné výzvy.







Pauko vyzval aj ďalšie inštitúcie, aby sa k iniciatíve pripojili. "Pre nás bude dôležité byť otvorenou platformou, ku ktorej sa pridajú ďalšie organizácie. Boli by sme radi, kedy sa to neskončilo iba pri mimovládnych organizáciách," podotkol s tým, že iniciatívu chce prepojiť aj so štátnou a verejnou správou.



Signátormi deklarácie sú organizácie pracujúce s deťmi a mládežou.