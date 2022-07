Psychológ: Rodičia mávajú skreslenú predstavu o tom, čo autizmus je

Bratislava 22. júla (TASR) - Niektorí rodičia si myslia, že dieťa nemôže mať autizmus, lebo prežíva a prejavuje emócie. Deti s autizmom ich však bežne prežívajú a prejavujú. Majú ich len často problém regulovať a identifikovať u iných ľudí. Uviedol to psychológ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Ivan Belica, ktorý sa venuje diagnostike a výskumu autizmu.



"Rodičia majú často skreslenú predstavu o tom, čo autizmus je. Porucha autistického spektra môže mať rozmanitú podobu, s rôznou mierou závažnosti príznakov. V každom prípade však ide o ochorenie, ktoré preniká a zasahuje do všetkých oblastí vývinu a života dieťaťa," povedal psychológ v podcaste VÚDPaP Nahlas o deťoch. Hoci sa prejavy správania podľa neho môžu časom prirodzene meniť, dokonca v niektorých prípadoch i zlepšovať, platí, že ide o celoživotné ochorenie. "Ochorenie, ktoré neovplyvňuje len život dieťaťa, ale zasahuje do života celej rodiny," uviedol. Zároveň poukázal na to, že autizmus vyžaduje zvýšené nároky na čas, ktorý je potrebné dieťaťu venovať, nároky na schopnosť emocionálne zvládať celú situáciu a aj zvýšené nároky v ekonomickej oblasti.



Belica poznamenal, že rodičia počúvajú komentáre okolia, že nevedia vychovať vlastné dieťa. "Veľká časť ich obáv je spojená aj s tým, ako sa dieťa začlení do školy, riešia, nakoľko bude v budúcnosti samostatné a podobne. Chcem však zdôrazniť, že všetko závisí od konkrétneho stavu daného dieťaťa a veľmi ťažko sa to zovšeobecňuje," mieni.



Psychológ vysvetlil, že autizmus vzniká v dôsledku poruchy vývinu nervového systému v prenatálnom období. "Prejavuje sa narušením v troch oblastiach. Ide o narušenie sociálnej interakcie, narušenie komunikácie a prítomnosť stereotypných vzorcov správania a záujmov. Príznaky sa väčšinou objavujú v ranom veku, najčastejšie do troch rokov, no môžu sa objaviť aj v neskoršom období," vysvetlil. Ako doplnil, deti s autizmom sa však môžu líšiť v obraze konkrétnych príznakov, preto sa postupne upúšťa od označenia autizmus a skôr sa začína hovoriť o poruche autistického spektra.



Deti s autizmom sa okrem počtu a miery príznakov podľa psychológa líšia aj v iných ukazovateľoch. Jedným z nich je úroveň intelektu. "Ide o deti so závažným intelektovým postihnutím, máme však aj autistické deti s priemerným až nadpriemerným intelektom. S mierou intelektu do istej miery súvisí aj funkčnosť dieťaťa v bežnom živote," dodal.