Psychologička: Deti i rodičia môžu prežívať širokú škálu pocitov

Bratislava 31. marca (TASR) - Deti aj ich rodičia môžu v aktuálnej situácii prežívať širokú škálu pocitov – úzkosť, strach, hnev, ale aj bezmocnosť. Všetky z nich sú normálne, uviedla to pre TASR psychologička z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Beáta Sedláčková. Pre deti je dôležité vytvoriť priestor na vyjadrenie obáv, ventilovanie pocitov a napätia.



"Každá krízová situácia, a situácia okolo nového koronavírusu nie je výnimkou, nás môže istým spôsobom aktivizovať a posunúť vpred. Je dobré, ak na ňu dokážeme nahliadnuť aj z tejto strany, nie iba ako na niečo ohrozujúce, čo nám môže ublížiť," poznamenala psychologička. Ako doplnila, každá krízová situácia sa niekedy skončí, ide o dočasný stav. "Je to pre nás tiež príležitosť stíšiť sa, zamerať sa na to, čo je pre nás skutočne podstatné a dôležité," uviedla.



Celá situácia je dočasná, rovnako je to aj v prípade sociálnej izolácie detí. Podľa psychologičky môže byť izolácia vnímaná ako obmedzujúca a nepríjemná. "Avšak opatrenia, ktoré dodržiavame, deti zároveň aj učia, ako sa vyrovnať s ťažkosťami, ako nastaviť pravidlá a riadiť sa nimi, ako odložiť svoje potreby. Je v poriadku nemať vždy všetko a ocitnúť sa aj v nekomfortnej situácii," povedala Sedláčková. Ako doplnila, dieťa v sociálne izolácii je potrebné podporovať v udržiavaní sociálnych kontaktov prostredníctvom sociálnych sietí, komunikácie cez telefón a podobne. "Udržiavajme aj kontakt s našimi blízkymi, priateľmi a komunikujme spolu ako rodina," poznamenala.



Psychologička tvrdí, že je vhodné naďalej dodržiavať pravidelný režim. "Rodičia by nemali zabúdať na svoje vlastné potreby. Okrem povinností pomáha zaradiť si do režimu dňa aj širokú škálu voľnočasových aktivít. Je to príležitosť naučiť dieťa hrať kartové hry, vytiahnuť spoločenské hry, na ktoré inokedy nie je čas, venovať sa výtvarným aktivitám, ale aj iným kreatívnym veciam, ako je pletenie, háčkovanie či šitie," uviedla Sedláčková. Deťom podľa nej pomáhajú i pridelené domáce povinnosti, učiť sa môžu aj niečo nové, čo ešte neovládajú.



Vyučovanie na školách je prerušené až do odvolania. Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. "Po návrate do školského prostredia bude rovnako dôležitá podpora zo strany rodičov, ale aj pedagógov, prípadne ďalších odborníkov," uzavrela psychologička.