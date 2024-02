Psychologička: Deti v školách potrebujú učiteľov, ktorí sa majú dobre

Bratislava 11. februára (TASR) - Deti v školách potrebujú učiteľov, ktorí sa majú dobre. Následne môžu pozitívne ovplyvniť aj životy žiakov. Pre TASR to uviedla psychologička Mária Jaššová, ktorá sa venuje téme psychologického bezpečia.



"Je potrebná podpora učiteľov i ich sebastarostlivosť, poznať dlhodobejšie stratégie rozvoja vlastného well-beingu a tiež rýchle stratégie na aktuálne sebaupokojenie v náročných chvíľach," zdôraznila s tým, že to následne vedia priniesť aj deťom.



Medzinárodný prieskum podľa psychologičky ukazuje, že slovenská spoločnosť je veľmi motivovaná výkonom a úspechom. "Well-being nevyšiel ako dôležitá hodnota," upozornila. To sa podľa nej pravdepodobne odráža aj v slovenských školách.



Ako poznamenala, následok nedostatočnej podpory posilňovania duševného zdravia u detí je viditeľný už dnes. "Narastá počet detí s úzkosťami a depresiami, učitelia hovoria o nízkej odolnosti detí a ich neochote popasovať sa s náročnejšími úlohami," uviedla.



Ľudia podľa psychologičky dokážu odolávať náročným časom, keď sa naučia prekonávať výzvy a budú posilňovať schopnosti v primerane zaťažujúcich úlohách. Dodala, že potrebné je však tiež mať možnosť návratu k pokoju, oddychu a k zdrojom. "Starostlivosť o well-being detí, ich rodičov, učiteľov i všetkých je práve takýmto zdrojom, vďaka ktorému potom vieme lepšie čeliť životu," uzavrela.