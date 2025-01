Psychologička: Dospelí by sa pri tragédiách mali zdržať moralizovania

IPčko: Je dôležité, aby sme na svoje pocity nezostávali osamote



Bratislava 16. januára (TASR) - Dospelí by pri tragédiách mali zachovať pokoj a zdržať sa moralizovania alebo príliš silných vyjadrení na akúkoľvek adresu. Pre TASR to uviedla školská psychologička Kornélia Ďuríková v súvislosti so štvrtkovým útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Takéto tragédie podľa nej spoločnosťou vždy otrasú, lebo školy sú považované za bezpečné miesta.doplnila.Ako podotkla, prežívanie dospelých ľudí a detí môže byť pri tragédiách individuálne. Ak chcú deti o incidente hovoriť, rodič by sa mal s nimi podľa psychologičky otvorene a úprimne porozprávať. Niektoré deti zase budú potrebovať plakať či byť v tichu a rodič by to podľa nej mal rešpektovať.Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi útočil nožom študent. Obeťami útoku sú dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Zranená bola 18-ročná žena, ktorú so stredne ťažkými poraneniami previezli do nemocnice v Poprade.Je dôležité, aby sme na svoje pocity nezostávali osamote. Občianske združenie (OZ) IPčko to zdôraznilo v reakcii na štvrtkový útok nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Jeho krízový intervenčný tím IPčko Prešov je už na mieste a poskytuje krízovú psychologickú pomoc zasiahnutým. OZ o tom informovalo na sociálnej sieti.," objasnilo OZ.Zdôrazňuje však, že v tejto chvíli potrebujú deti a mladí ľudia najmä podporu, pomoc a pocit bezpečia od rodičov, učiteľov, blízkych aj odborníkov. "apeluje IPčko.