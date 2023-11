Psychologička: Emócie Nežnej revolúcie sú aj v reálnom prežívaní

Bratislava 17. novembra (TASR) - Emócie Nežnej revolúcie sú aj v reálnom prežívaní. November 1989 spojil talentovanú generáciu ľudí, ktorí pomohli vybudovať našu krajinu. Pre TASR to uviedla psychologička Klára Jurštáková.



Dodala, že Slovensko je členom Európskej únie i NATO. "Za krátku históriu samostatného štátu sme si zvolili za premiérku i prezidentku ženy. Nie každá krajina to môže povedať," poznamenala. Zdôraznila, že vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny v roku 2018 ukázala, že odhodlaní mladí ľudia tu sú. "Keď je najhoršie, vieme v sebe prebudiť súdržnosť. To, že sa často ocitáme znova v temnote, je však pravda," pripustila s tým, že nádej tu však vždy je. "Taká, v akú verili ľudia počas 40 rokov neslobody a v novembri 1989 sa im to zrazu podarilo ukončiť," poznamenala.



Zdôraznila, že dôvodov, prečo sa mení vnímanie novembra 1989, môže byť veľa. Podľa nej mnoho ľudí v súčasnosti napríklad rieši svoje osobné problémy a nemá čas a ani chuť hovoriť o spoločenských otázkach. "S tým nám však nikto iný nepomôže. Čeliť histórii 90. rokov, Slovenskému štátu i rasizmu voči menšinám, ktoré tu máme," vymenovala.



Či určité hodnoty prežijú ako súčasť našej národnej identity, je podľa jej slov dané tým, či sa s nimi stretávame v bežnom živote. Spomenula, že historické udalosti v našej kolektívnej pamäti ostanú, ak sú okolo nás monumenty, ktoré nám ich pripomínajú. Keď o nich napríklad každoročne počujeme z úst politikov alebo ak sú po významných osobách pomenované ulice. "Zo zoznamu našich štátnych sviatkov je vidieť, že napríklad prvá Československá republika bola z neho jednoznačne vyčlenená," podotkla s tým, že rovnako bol na tom aj Deň veteránov. Upozornila, že dnes sa však začínajú na kabátoch ľudí objavovať červené vlčie maky a viac sa o tomto dni hovorí. "Všetko je otázkou toho, čo si ako spoločnosť aktívne vyberieme, že chceme zachovať a na čo zabudneme," ukončila.



Násilný zásah poriadkových síl proti povolenej demonštrácii 17. novembra 1989 v Prahe odštartoval udalosti, ktoré viedli k definitívnemu pádu komunistického režimu v Československej socialistickej republike. Označujú sa tiež ako Nežná revolúcia. Od jej začiatku v piatok uplynie 34 rokov.