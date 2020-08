Psychologička: Návrat do škôl bude pre žiakov predstavovať veľkú výzvu

Bratislava 31. augusta (TASR) – Návrat do škôl v stredu 2. septembra bude pre žiakov predstavovať veľkú výzvu. Pre TASR to uviedla Judita Malík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) s tým, že sa nevie, aký svet čaká deti v školských laviciach.



"Každý deň čítame o určitej predstave, hovoríme si, ako je potrebné postupovať pri druhej vlne nového koronavírusu. Nie je to však niečo, na čo sa dá celkom pripraviť a súčasne skĺbiť naše zabehnuté školské rutiny," uviedla Malík. Pocity detí pri návrate do školských lavíc môžu byť podľa nej rôznorodé. "Na jednej strane prichádza škola, a to pre deti predstavuje určitú rutinu. Niekomu tak môže odľahnúť. Na druhej strane sa im možno bude ťažko opúšťať priestor, ktorý si doma vytvorili v rámci možností a prinášal im určitú slobodu," uviedla psychologička. Ako vysvetlila, pocity preto môžu byť rozmanité a dokonca sa môžu často striedať, pričom raz prevláda radosť, inokedy zas smútok.



Malík uviedla, že žiakov je potrebné pred začiatkom školy zahŕňať do procesu prípravy na jej začiatok, napríklad pri výbere zošitov, školskej tašky či úboru. Rovnako je podľa nej dôležité, aby si rodičia s deťmi prechádzali situácie, ktoré budú od septembra nové, ale je potrebné, aby sa stali bežné, ide napríklad o nosenie rúšok. Zároveň je potrebné hovoriť aj o tom, čo by mohlo nastať, aké scenáre sa môžu naplniť. "Hovorte s deťmi o ich obavách, pomáhajte im pomenovať ich pocity a hovorte o tých svojich. V čase neistoty nech deti cítia istotu práve v tom, že sa ich budete snažiť kedykoľvek pochopiť," poznamenala psychologička.



Podľa Malík je dôležité na začiatku školského roka zvážiť svoje sily a možnosti. "Dobiehať zameškané učivo hneď od začiatku alebo naháňať známky v prípade druhej vlny nového koronavírusu by znamenalo prepáliť svoje sily hneď na začiatku a žiť v úzkosti a v strese," uviedla Malík. Doplnila, že je potrebné zhodnotiť možnosti a zamerať sa nielen na výkon, ale aj na sociálne faktory v škole. Zároveň odporúča dávať si krátkodobé ciele.



Žiaci sa do školských lavíc vrátia v stredu 2. septembra. Začiatok nového školského roka 2020/2021 poznačia viaceré hygienické opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu ochoreniu COVID-19.