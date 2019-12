Psychologická online poradňa pre mladých IPčko funguje aj počas Vianoc

Bratislava 25. decembra (TASR) - Psychológovia z občianskeho združenia IPčko sú dispozícii mladým ľuďom aj počas tohtoročných Vianoc. Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov hovoria o zvýšenej potrebe kontaktu s odborníkmi. IPčko tento rok prichádza s novinkou vianočných livestreamov na streamovacej sociálnej sieti. Odborníci dodávajú, že z prežívania sviatkov majú niektorí mladí ľudia vážne obavy.



Chatové poradenstvo na webe IPcko.sk je dostupné denne v čase od 16.00 h do 22.00 h s výnimkou Silvestra a Nového roka. E-mailové poradenstvo je počas sviatkov k dispozícii nonstop na adrese ipcko@ipcko.sk. Psychológovia budú odpovedať najneskôr do 24 hodín. Programový riaditeľ organizácie Marek Madro uviedol, že počas vianočných sviatkov bude k dispozícii 40 dobrovoľných psychológov.



"IPčko bude už tradične blízko mladým ľuďom aj počas Vianoc. Z predchádzajúcich rokov máme skúsenosti, že kontakty počas Vianoc nesú závažné témy. A je ich, aj keď v obmedzenom režime, oveľa viac ako v bežný deň počas roka," priblížil Madro.



Ukazovanie svojho života a záľub cez stream je podľa odborníkov z IPčka v súčasnosti medzi mladými ľuďmi populárne. "Preto sa na týchto populárnych sociálnych sieťach objavujú rôzne ohrozujúce obsahy aj o tých najcitlivejších témach, ako sú sebapoškodzovanie, myšlienky na samovraždu, dokonca aj jej plánovanie. Naši psychológovia už majú s livestreamami skúsenosti, v tomto roku pripravujeme aj hostí, na ktorých sa veľmi tešíme," skonštatovala špeciálna pedagogička Zuzana Juráneková s tým, že hosťami budú napríklad katolícky farár Milan Puškár či herec Juraj Bača.



Počas streamov budú môcť mladí ľudia klásť otázky týkajúce sa vnútorného prežívania, duševných bolestí a možností ich zvládania. Tieto otázky píšu do chatu a odpovedajú na ne odborníci priamo naživo. Podrobnejšie informácie o livestreamoch nájdu záujemcovia na sociálnych sieťach organizácie IPčko.



IPčko nedávno spustilo aj Mapu pomoci, vďaka ktorej si ľudia môžu v regiónoch nájsť kontakt na odborníkov z oblasti psychiatrie a psychológie.



IPčko počas svojej existencie pomáhalo pri viac ako 120.000 poradenských chatoch a e-mailoch mladým ľuďom v psychických ťažkostiach. Madro dodal, že najčastejšie sa na psychológov z IPčka obracajú mladí ľudia s témou prežívaného pocitu samoty, partnerských vzťahov, sexuality, identity, domáceho a sexuálneho násilia, sebapoškodzovania, anorexie, ako aj so samovražednými myšlienkami a tendenciami.