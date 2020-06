Po incidente vo Vrútkach je veľmi dôležitá posttraumatická pomoc

Bratislava 11. júna (TASR) – Udalosť, ktorá sa dnes odohrala vo vrútockej škole, predstavuje pre všetkých zúčastnených silnú stresovú situáciu. Upozornila na to zástupkyňa riaditeľky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Alena Kopányiová. Zdôraznila v tejto súvislosti dôležitosť včasnej odbornej krízovej intervencie prítomných členov posttraumatického tímu.



"Úloha psychológov po takomto zážitku spočíva v poskytnutí profesionálnej pomoci znížiť psychofyziologické napätie, ako aj pri ventilácii emócií, ktoré situáciu sprevádzajú,“ objasnila Kopányiová. Forma tejto pomoci môže byť rôzna. "Niekto potrebuje informácie, niekto bezpečné miesto v náručí rodiča, niekto uistenie, že nebezpečenstvo pominulo a podobne,“ dodala.



Odporúča, aby rodičia, deti, ako aj samotní učitelia podľa vlastnej potreby využili a prijali odbornú pomoc, či už krízovú intervenciu ako aj ďalšie typy poradenstva a terapie.



Kopányiová je presvedčená, že vyučovanie ako také by sa malo prerušiť. "Škola ale môže fungovať ako miesto pre vyjadrenie smútku a ľútosti nad obeťou a zranenými a tiež ako miesto pre vzájomné zdieľanie pocitov a prežívania z tejto tragickej udalosti v rámci blízkej sociálnej komunity,“ upozornila.



Primátor Vrútok Branislav Zacharides informoval, že škola, v ktorej sa vo štvrtok dopoludnia odohral smrteľný útok, zostane minimálne v piatok (12. 6.) zatvorená. O ďalšom postupe bude hovoriť s vedením školy.



Pri incidente v Spojenej škole vo Vrútkach prišli o život dvaja ľudia. Niekoľko osôb je zranených, medzi nimi aj deti. Zranených hospitalizovali v martinskej univerzitnej nemocnici, zatiaľ sú mimo ohrozenia života.



"Učiteľku s vážnymi bodnými poraneniami hospitalizovali na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny. Útočníkom zasiahnuté deti majú bodné zranenia. Dievčatko je prijaté na jednotku intenzívnej starostlivosti kliniky detí a dorastu. Chlapec je s vážnymi zraneniami hospitalizovaný na klinike detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny," ozrejmila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Martin Katarína Kapustová pre TASR.



Dvaja zasahujúci príslušníci Policajného zboru sú s ľahšími poraneniami na traumatologickom oddelení, jedného z nich operujú.



Bývalý žiak mal vojsť do školy, kde rozbil sklenenú výplň. Následne mu podľa prezidenta Policajného zboru Milana Lučanského kládol odpor zástupca riaditeľa školy, ktorého útočník smrteľne zranil. Muž potom vbehol do najbližšej triedy a napadol učiteľku a dve deti. Útočníka prenasledoval z miesta činu školník, ktorý sa ho pokúsil zadržať napriek tomu, že bol sám zranený. Útočníka následne zastrelila polícia.