Psychologička: Pri odhalení šikanovania by mal učiteľ zachovať pokoj

Bratislava 22. januára (TASR) - Pri odhalení šikanovania by mal učiteľ zachovať pokoj. Rozčúlená reakcia môže byť zdrojom zábavy pre agresorov, zvýšiť ich prestíž a pozíciu v triede. Pre TASR to uviedla psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Eva Smiková.



Pedagóg by mal dať jasne najavo nesúhlas so šikanovaním, zdôraznila psychologička. Odporúča však odsúdiť čin, nie páchateľa. Podotkla, že vážnejšie prípady je potrebné oznámiť riaditeľovi školy. Ten by následne mal rozhodnúť o ďalšom postupe.



Smiková zdôraznila, že učiteľ sa má snažiť aj ochrániť obeť pred ďalším násilím. Ako príklad uviedla umožnenie skoršieho odchodu z vyučovania, sprevádzanie spolužiakom, kontaktovanie rodičov. Zabráni tak stretnutiu obete s agresorom. Zabezpečiť by mal aj posilnenie dozoru cez prestávky na miestach, kde dochádza k šikanovaniu. Rovnako aj zabrániť stretnutiam útočníka a obete, pokiaľ sa problém nevyrieši.



S agresorom a obeťou šikanovania by mal pedagóg podľa slov psychologičky uskutočniť individuálny rozhovor. Takisto aj rozhovor s rodičmi aktérov šikanovania, tam je vhodné, ak ho vedie riaditeľ školy, avizovala Smiková. "Ak rodičia nejavia ochotu spolupracovať a nekriticky obhajujú svoje dieťa, rozhovor netreba zbytočne predlžovať," dodala s tým, že nie je dobré začínať s obviňujúcim tónom a situáciu je potrebné opísať reálne, pomôcť môže aj prítomnosť psychológa.