Psychologička: Prijatie smútku môže pomôcť lepšie porozumieť pocitom

Bratislava 1. novembra (TASR) - Prijatie smútku ako normálnej súčasti života aj vyrovnávania sa so stratou blízkeho človeka môže pomôcť lepšie porozumieť vlastným pocitom a kvalitnejšie žiť. Pre TASR to skonštatovala psychologička z Centra smútkovej terapie Jaroslava Kosecová s tým, že počas Dušičiek je prirodzené cítiť smútok, pretože väčšina z dospelých stratila blízkeho. Užitočné pritom je, ak sa človek môže o svoje pocity s niekým podeliť. Vzájomné zdieľanie môže podľa nej priniesť úľavu a pocit blízkosti, vzájomnej podpory a porozumenia.



Pomôcť podľa psychologičky môže tiež vrátiť sa v spomienkach k príjemným chvíľam prežitých so zosnulým či príprava špeciálneho rituálu, ktorý môže, ale nemusí byť viazaný na návštevu pietnych miest ako cintorín. "Pomáha tiež, ak venujeme pozornosť sebe a zameriame sa na to, ako sa v týchto dňoch o seba postarať aj po telesnej stránke, dopriať si oddych. Telesná pohoda môže prispieť k emocionálnej rovnováhe a zmierniť dosah intenzívnych emócií," doplnila.



Ako podotkla, Dušičky môžu byť časom, keď smútok, ale zároveň aj láska a vďačnosť nachádzajú svoje miesto vo vnútri človeka. Sústrediť sa na krásne spomienky a zároveň dovoliť smútku prirodzene plynúť podľa nej môže pomôcť zvládnuť toto obdobie s väčším pokojom. "Môžeme si teda pripomenúť svojich milovaných napríklad aj tým, že navštívime ich obľúbené miesto, uvaríme si jedlo, ktoré mali radi, či budeme počúvať ich obľúbenú hudbu. Hľadajme spôsob, ako spomínať spôsobom, ktorý okrem bolesti prináša aj lásku a vďačnosť za spoločne prežitý čas," odporučila Kosecová.