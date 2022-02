Psychologička radí: Rodičia by sa mali s deťmi rozprávať o Ukrajine

Ľudia sa pozerajú na zničenú bytovku po raketovom útoku ruskej armády v ukrajinskej metropole Kyjev v piatok 25. februára 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 28. februára (TASR) – O vojnovom konflikte na Ukrajine sa je s deťmi potrebné rozprávať, najhoršie je zostať ticho a nehovoriť o tom, čo sa deje, nič. Uviedla to psychologička Eva Smiková z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v podcaste Nahlas o deťoch. Podotkla, že aj deti môžu cítiť pri pohľade na fotografie alebo videá s touto témou rôzne emócie, ako je strach, zhrozenie, závisí to od ich veku.povedala psychologička s tým, že vtedy si dieťa začne domýšľať a vo svojej fantázii dotvárať, že sa niečo deje. Podľa psychologičky je dôležité nájsť si aj v tejto uponáhľanej dobe priestor a čas na rozhovor o aktuálnej situácii. Nie je to dobré riešiť to za pochodu. Poznamenala, že tému možno otvoria i samotné deti, ak nie, môžu ju iniciovať rodičia.povedala psychologička. Pre rodičov je dobré vedieť, že v takýchto situáciách sa treba pýtať a pomenovať pocity. Dôležité podľa nej je aj nebagatelizovať problémy.U detí v predškolskom veku alebo u detí v mladšom školskom veku je podľa Smikovej dobré uviesť konkrétnu situáciu z ich života na vysvetlenie, čo znamená napríklad konflikt. V prípade väčších detí, ktoré vnímajú súvislosti, si je dobré pozrieť mapu, kde je vojnový konflikt, vysvetliť, kde sú hranice. Podľa slov psychologičky hlavne chlapcom sa možno bude zdať zaujímavé hovoriť o zbraniach a vojenskej technike, čiže je potrebné sprostredkovať deťom informácie primerané ich veku, záujmom a tomu, na čo oni dajú podnet.Dospelá osoba alebo rodič by mali zvážiť, koľko toho by malo dieťa vidieť a aj ako mu to podať a vysvetliť.uzavrela.