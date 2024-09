Psychologička: Rodič by mal pri krúžkoch dbať na voľný čas dieťaťa

Bratislava 28. septembra (TASR) - Rodič by mal pri výbere záujmových krúžkov dbať na voľný čas dieťaťa, ktorý je nevyhnutný. Je dôležité pritom zohľadniť oddych či školské povinnosti. Potrebné je tiež zvážiť záujmy dieťaťa či finančné náklady spojené s krúžkom. Uviedla to psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Ivana Szamaranszká.



Upozornila, že krúžky by nemali byť vyplnením voľného času. "Mali by sa zameriavať na rozvoj dieťaťa. Je potrebné voliť ich opatrne a nezapĺňať ich priveľa do týždňa, pretože dieťa je časom preťažené a prestimulované. Čas, ktorý venovalo krúžkom, môže následne chýbať napríklad na školskú prípravu," vysvetlila.



Ako podotkla, primárne by krúžky mali slúžiť na rozvoj záujmov dieťaťa. Rodič totiž nie vždy dokáže rozvíjať v dieťati jeho potenciál a krúžky vedú odborníci, ktorí tú schopnosť majú. Zároveň sa tak deti podľa psychologičky učia disciplíne a sebadisciplíne. Taktiež prispievajú k časovej organizácii a budovaniu zmyslu pre režim. Okrem toho prostredie krúžkov stimuluje deti k výdrži.



Szamaranszká odporučila rodičom zvážiť aj finančné možnosti. "Nezaplatia totiž iba samotný krúžok, ale takisto to niekedy obsahuje aj ďalšie pomôcky alebo úbor," dodala.