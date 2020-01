Psychologička: Rodičia by mali deti naučiť zodpovedne používať počítač

Bratislava 21. januára (TASR) – Elektronické zariadenia, ako počítače, televízia, tablety či smartfóny môžu deťom pomáhať, ale aj škodiť. Dôležité je, aby sa deti naučili tieto elektronické zariadenia používať zodpovedne. K tomu však potrebujú rodičov. Práve tí by mali od začiatku určovať, čo bude dieťa na počítači robiť a aký dlhý čas na ňom strávi. Pre TASR to uviedla psychologička Ľubica Kövérová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie s tým, že dbať by na to mali najmä teraz, keď je na žiakov vyvíjaná väčšia záťaž v súvislosti s polročným uzatváraním známok.



"Rodičia by sa mali zaujímať o to, čo dieťa robí na počítači. Sprevádzať ho, radiť mu, rozprávať sa s ním, čo sa mu páči, čo ho baví," uviedla psychologička. Ako ďalej tvrdí, rodičia by mali vyhľadávať také programy, pri ktorých si dieťa trénuje pamäť, tvorivosť, priestorovú predstavivosť. Pri rôznych úlohách môžu sami trénovať schopnosť riešiť problémy.



"Deti v staršom školskom veku trávia pri počítači oveľa viac času ako deti v mladšom školskom veku. Okrem hier ho využívajú na vypracovávanie rôznych projektov do školy, komunikáciu s kamarátmi a spolužiakmi cez sociálne siete," poznamenala Kövérová s tým, že preto je na rodičoch, aby v tomto záťažovom období pred polročným vysvedčením stanovili deťom pevné pravidlá, za akých podmienok môžu byť na počítači. Psychologička tvrdí, že ak to neurobia, môže sa im to vymknúť spod kontroly a zistia, že dieťa je bez počítača nervózne, nesústredne a nevie zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Rovnako môže pre počítač začať zanedbávať svoje povinnosti, záľuby alebo sa mu môže zhoršiť aj prospech v škole.



"Deti v predškolskom veku by mali čo najviac spoznávať reálny svet, nie ten virtuálny. Čím viac deti trávia svoj voľný čas pred obrazovkou, tým menej dochádza k interakcii medzi rodičom a dieťaťom," poznamenala psychologička s tým, že ak sa nahradia obrazovky za reálny svet, deti budú mať stále slabšie komunikačné schopnosti. Pri starších deťoch by zas rodičia mali mať pod kontrolou, čo ich dieťa na počítači robí, aké hry hráva, aké stránky na internete navštevuje a koľko času denne pri ňom trávi.