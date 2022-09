Odborníčka: Rodičia majú nájsť mieru, ako pomôcť pri nástupe do školy

Bratislava 6. septembra (TASR) - Rodičia by sa mali usilovať nájsť správnu mieru v tom, ako deťom pri nástupe do školy pomôcť. Uviedla to detská psychologička Lucie Kotková. Týka sa to najmä prvákov, ale aj detí, ktoré sa do školy vracajú po prázdninách.



"Rodičia by mali dbať na to, aby dieťaťu pomohli zorientovať sa v nárokoch školy, zorganizovať si domácu prípravu a naučiť sa pravidelne sa učiť. Potom sa nestane, že dieťaťu ujde vlak a bude ťažko doháňať to, čo zameškalo," uviedla Kotková. No zároveň by si mali ustriehnuť, aby nepomáhali príliš a zbytočne nekompenzovali to, čo dieťa môže zvládnuť samo. "Pretože cieľom pomoci rodiča by mala byť samostatnosť dieťaťa v plnení školských povinností," upozornila.



Začiatok školského roka je nielen pre deti, ale aj pre rodičov veľkou výzvou. Najmä, ak ide o prvákov. Preto je podľa nej dôležité, aby rodičia vedeli, ako sa na nástup detí do školy pripraviť, a tak eliminovať množstvo stresu. "Na všetko, čo v živote robíme, sa pripravujeme. Možno si to ani neuvedomujeme. Chystáme si veci do práce, pripravujeme sa na slávnostný obed, pred tréningom sa rozcvičujeme... A robíme to hlavne preto, aby sme redukovali stres alebo znižovali množstvo negatívnych emócií. Takisto je dobré sa pripraviť aj na návrat do školy," uviedla riaditeľka základnej školy v Kecerovciach v okrese Košice-okolie Alena Davidová. Pomôže to podľa nej dieťaťu, ale aj rodičom nastaviť sa na pozitívnu vlnu, že škola nie je strašiak, ale miesto zážitkov, zábavy, priestor, kde sa ponúkajú nové možnosti.



Skôr ako dôkladná príprava na nový školský rok je dôležité budovanie dôverného vzťahu s deťmi pri hrách či rozhovoroch. "Domáca príprava detí do školy je v mnohých vyspelých a úspešných krajinách sveta nízka. Dieťa má hrať popoludní futbal a behať po dvore, a nie sedieť nad zošitmi. V skutočnosti sme slepí na to, čo všetko sa naše deti učia celý deň, a nikoho to nezaujíma. A, bohužiaľ, aj veľa zlých vecí," zdôraznil psychológ a špeciálny pedagóg Viktor Križo. Skutočne je podľa jeho slov dôležité zamerať sa na dieťa a jeho svet, podporovať rovesnícke vzťahy a poskytovať mu podporu a empatiu.



