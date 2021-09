Psychologička: Rodičia môžu motivovať k učeniu aj cez spoločenské hry

Bratislava 11. septembra (TASR) - September je spojený s návratom detí do škôl. Rodičia stoja pred výzvou, ako motivovať deti, aby sa učili. Medzi overené spôsoby patria rôzne formy zábavného a spoločného vzdelávania, napríklad prostredníctvom hrania spoločenských hier. Uviedla to psychologička z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Eva Smiková. Zároveň odporúča, aby sa rodičia vyhli príkazom.



Rodičia majú viacero možností, ako motivovať a podporiť dieťa. Cieľom je, aby deti začali uvažovať v rovine, že učenie im môže niečo priniesť. Rodičia môžu podľa psychologičky dieťa podporiť napríklad tak, že rôzne ocenenia či projekty, ktoré spraví, vystavia doma. "Ak dieťa vidí, že sú na neho rodičia pyšní, môže ho to značne motivovať k ďalšej práci," vysvetlila Smiková.



Rodičia môžu do vzdelávacieho procesu zaradiť aj rôzne formy hier, prostredníctvom ktorých sa dieťa učí a ani o tom nevie. Medzi najúčinnejší prostriedok motivácie patrí pochvala. Okrem klasických spoločenských hier, môžu rodičia skúšať aj rôzne iné formy. "Koľko jednoslabičných slov dokáže dieťa napísať v priebehu troch minút, alebo ako dlho mu bude trvať vypočítať nejaký matematický príklad," povedala psychologička.



V prípade, že sa dieťa vyhýba povinnostiam, rodičia by si mali podľa psychologičky nájsť čas na spoločný rozhovor. "V prípade, že sa dieťa nechce rozprávať, jednou z možností je aj pravidelné hranie spoločenských hier, ktoré dokáže odbúrať bariéry a zároveň spája rodinu," doplnila odborníčka na spoločenské hry Štěpánka Zoubková.



Rodičia by sa mali presvedčiť, že dieťa presne vie, čo sa od neho čaká v škole a počas domácej prípravy. "Zmätok a neistota sú nepriatelia akejkoľvek motivácie," upozornila psychologička. Problémová je aj závislosť od rodičov. "A to zvlášť vtedy, keď od dieťaťa očakávajú príliš mnoho, a preto požadujú, aby všetky činnosti spojené so vzdelávaním robilo dieťa perfektne," dodala. Takéto správanie potom znižuje motiváciu dieťaťa učiť sa, pretože sa neučí zodpovednosti za seba a svoju prácu.



Nedostatočná motivácia sa najprv prejaví zhoršeným prospechom. Z psychologického hľadiska nie je nedostatočná motivácia závažný problém. "Dospelí by sa mali začať znepokojovať vtedy, keď dieťa začne nosiť zlé známky a pritom sa zdá, že mu to vôbec nevadí," objasnila problematiku Smiková. Nie vždy, je za tým strata motivácie. "Je viac dôvodov, pre ktoré sa dieťaťu môže zhoršiť prospech či správanie v škole: poruchy učenia, šikanovanie spolužiakmi či problémy v rodinnom prostredí a citová nevyrovnanosť," priblížila. Na druhej strane sú aj nadaní žiaci, ktorí sa môžu v škole nudiť. "Vnímavý rodič si všimne zmeny v správaní, prežívaní dieťaťa a ak ich nedokáže zvládnuť, identifikovať, alebo sa jednoducho potrebuje poradiť s odborníkmi, môže vyhľadať odbornú pomoc v Centrách pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. Tie sú v každom okresnom meste na Slovensku," uzatvorila Smiková.