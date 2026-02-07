< sekcia Slovensko
Psychologička: Sezónna depresia sa nedá prekonať zo dňa na deň
Bratislava 7. februára (TASR) - Sezónna depresia má reálne príčiny, nedá sa prekonať zo dňa na deň. Najčastejšie sa objavuje na jeseň a v zime alebo pri prechode z leta do jesene. Na rozdiel od bežnej zimnej únavy je intenzívnejšia, trvá dlhšie a výrazne ovplyvňuje kvalitu života človeka. Pre TASR to uviedla psychologička Andrea Klemová z ambulancie klinickej psychológie a psychoterapie PsychoKonzult.
„V zimných mesiacoch sme viac vystavení tme, trpíme nedostatkom denného svetla, čo ovplyvňuje hormóny zodpovedné za náladu a spánok. Niektorí ľudia sú na tieto zmeny citlivejší, vyrovnávajú sa s nimi ťažšie, čo môže viesť k dlhodobo zhoršenému psychickému prežívaniu,“ vysvetlila.
Zdôraznila, že ľudia by pri tejto forme depresívnej poruchy nemali ignorovať pocity bezmocnosti, smútok bez zjavnej príčiny či stratu záujmu o veci, ktoré ich predtým bavili. „Taktiež sa môže zmeniť chuť do jedla alebo môžu nastať zmeny v oblasti spánku. Dôležitým ukazovateľom je hĺbka a dĺžka negatívneho psychického prežívania. Varovným signálom je, ak tieto pocity trvajú dlhšie ako dva týždne, zhoršujú fungovanie doma alebo v práci,“ vymenovala.
Ohrození sú podľa jej slov viac ľudia, ktorí v minulosti už depresiu zažili, ale aj mladší dospelí či ženy. „Sezónna depresia môže zhoršiť už existujúce psychické problémy, prípadne ich znova naštartovať. Mnohokrát sa objavuje spolu s dlhodobým stresom a vyčerpaním,“ dodala.
Ako doplnila, odbornú pomoc by mal človek vyhľadať vtedy, keď sa zlá nálada zhoršuje, trvá neprimerane dlho a človek prestáva zvládať bežné povinnosti. „Čím skôr sa problém začne riešiť, tým jednoduchšie sa dá zvládnuť,“ poznamenala.
Dobrou prevenciou je podľa psychologičky pravidelný režim, aspoň mierny pohyb či pobyt na dennom svetle. „Taktiež by som ľuďom poradila, aby sa aj v zimných mesiacoch stretávali s priateľmi a nezabúdali na svoje koníčky. Všetko s mierou, zima by pre nás mala byť časom spomalenia a oddychu,“ podotkla.
