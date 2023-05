Psychologička: Školské prostredie sa má zamerať prevenciu správania

Bratislava 24. mája (TASR) - Školské prostredie by sa malo zamerať dlhodobo na plánovanú a cielenú prevenciu. Vhodné je motivovať na spoluprácu aj rodičov a zapojiť širšie okolie. V reakcii na incident v škole v Hrabušiciach na Spiši, kde mal žiak napadnúť učiteľku, to pre TASR uviedla psychologička z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Beáta Sedlačková.



"Centrá poradenstva a prevencie realizujú v školách preventívne programy, v prípade potreby poskytujú individuálnu odbornú pomoc alebo pracujú s celou triedou. Pri riešení problému ako aj pri prevencii rizikového správania (šikanovanie, užívanie návykových látok) a snahe predchádzať podobným incidentom, je dôležitá multidisciplinárna spolupráca," uviedla psychologička. Ako doplnila, predstavuje spoluprácu školy (pedagógovia, odborní zamestnanci školy, školský podporný tím) s centrami poradenstva a prevencie, políciou, občianskymi združeniami či zdravotníckymi pracovníkmi.



Vhodné sa je podľa jej slov venovať aj individuálnym príčinám, možnostiam nápravy, dôsledkom, ako aj cielenému predchádzaniu podobných incidentov.



Sedlačková poukázala aj na to, že dôležité je zodpovedné správanie a vyjadrovanie sa nás všetkých, aby sme neprispievali k ďalšiemu rozdeľovaniu a negatívnym náladám v spoločnosti. "Pozorujeme nárast prejavov agresívneho správania v spoločnosti celkovo," uviedla.



V súvislosti s incidentom uviedla aj to, že odbornú psychologickú pomoc je potrebné zabezpečiť pre učiteľov a odborných zamestnancov školy, rovnako i pre žiakov. Odbornú pomoc však podľa nej potrebuje aj žiak, účastník konfliktu.



Marcel Kacvinský, starosta obce Hrabušice, ktorá je zriaďovateľom školy, TASR potvrdil, že došlo ku konfliktu medzi učiteľkou a 13-ročným žiakom. Prípadom sa začala zaoberať aj polícia. Žiak mal učiteľku napadnúť počas vyučovania.