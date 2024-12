Psychologička: Tlak na ideálne Vianoce niektorým spôsobuje ľútosť

Bratislava 23. decembra (TASR) - Tlak z okolia na ideálne Vianoce nemusí zodpovedať predstavám alebo možnostiam všetkých. Niektorým ľuďom práve ten spôsobuje ľútosť a sklamanie, že oni niečo také neprežijú. Pomáha oprostiť sa od očakávaní, ideálnych predstáv a užiť si to pekné, čo je v prítomnom okamihu. Pre TASR to skonštatovala psychologička Eva Klimová.



"Preto bez ohľadu na to, kde a s kým Vianoce trávim, sa môžeme vrátiť k ich podstate a či už ich oslavujeme v súlade s vierovyznaním, alebo ako sviatky zimy či len voľný čas, je možné sa stíšiť, venovať sa sebe alebo blízkym ľuďom," podotkla. Je podľa nej dobré robiť veci, ktoré dodávajú energiu a kde je možné prežívať radosť z prítomného okamihu.



Ako doplnila, na Slovensku nie je úplne zvykom pozývať osamelých ľudí alebo ľudí s ťažkosťami nepatriacich do rodiny k sviatočnému stolu. Každopádne, pomôcť podľa nej možno záujmom, porozprávaním sa, návštevou. Rovnako aj rešpektovaním želaní a potrieb človeka, ktorý napríklad chce byť na Vianoce sám.



"Pokiaľ sa nám niekto zverí s ťažkosťami alebo vnímame, že sa nemá dobre, môžeme ho nasmerovať na pomoc. Hovorím o linkách pomoci. Pokiaľ sa u niekoho vyskytnú vážne psychické ťažkosti, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc. Pokiaľ nie je dostupná ambulancia a stav je akútny, je možné navštíviť urgentný príjem alebo i volať záchrannú službu," dodala psychologička.