Psychologička: U menších detí si je dobré zopakovať čítanie a písanie

Bratislava 23. augusta (TASR) – U menších detí je dobré si pred návratom do školy hravou formou zopakovať čítanie, písanie či počítanie. Povedala to psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Beáta Sedlačková s tým, že nie je zástancom toho, aby sa deti učili cez prázdniny učivo dopredu.



"Všetky deti naberajú vedomosti ešte pred nástupom do školy, ale vlastným spôsobom a tempom. Čiže, keď sa dieťa zaujíma o písmenká a nejakou hravou formou sa mu podarí napríklad hlásky spájať do slabík, je to niečo ako bonus, ale nie je to spôsob, že ho to rodič učí," uviedla psychologička v podcaste VÚDPaP Nahlas o deťoch. Ako tvrdí, ide o prirodzenú hravú formu.



V blížiacom sa novom školskom roku 2022/2023 budú školy fungovať ako v čase pred pandémiou ochorenia COVID-19, a to bez zásadných obmedzení. Do lavíc zasadnú žiaci bez nutnosti nosenia rúšok a respirátorov, izolácia bude len pre pozitívnu osobu. Podľa Sedlačkovej bude pre deti ideálny stav, keď sa na ochorenie COVID-19 bude pozerať ako na bežné ochorenie. Poukázala však na to, že hoci teraz neplatia žiadne opatrenia, tak spoločnosť nevie, čo nás čaká v prípade zhoršenia pandemickej situácie.



Po pandémii je podľa psychologičky veľa detí, ktorým sa ešte nepodarilo zaradiť do bežného života. "Psychológom sa hlásia rodičia detí, ktoré majú problémy z dlhodobej sociálnej izolácie," priblížila. Tie deti, ktoré nemajú psychické problémy, sa už podľa psychologičky pomaly aj tešia do školy.



Žiaci sa do školských lavíc po letných prázdninách vrátia v pondelok 5. septembra.