Psychologička: V spoločnosti pretrváva stigmatizácia duševného zdravia

Bratislava 10. októbra (TASR) - V spoločnosti pretrváva stigmatizácia duševného zdravia. Ľudia odmietajú hovoriť o svojich problémoch, pretože sa obávajú diskriminácie. Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia na to upozornila psychologička a generálna riaditeľka občianskeho združenia Tenenet Elena Kopcová.



"Dokážeme hovoriť o kolonoskopii, ale o svojom duševnom zdraví nie," tvrdí Kopcová. Prispieva k tomu podľa nej aj spôsob, akým sa táto téma prezentuje na verejnosti, ale aj to, ako niektorí politici využívajú odbornú terminológiu pri znevažovaní protivníkov.



Pripomenula, že duševné zdravie má dosah nielen na kvalitu života konkrétneho človeka, ale aj jeho rodiny či zamestnávateľa. "Najmä ľudia v manažérskych pozíciách mávajú pocit, že by im to mohlo poškodiť v rámci hierarchie firmy, resp. inštitúcie. V prípade mladých ľudí a detí ide zasa často o zľahčovanie ich stavu s tvrdením, že vo svojom veku predsa nemajú žiadne problémy," podotkla.