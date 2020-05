Psychologička:Deti môžu byť v karanténe samostatnejšie a empatickejšie

Bratislava 9. mája (TASR) - V dôsledku pandémie nového koronavírusu sú ešte stále zavreté školy aj škôlky, deti sa učia z domu a môže im chýbať osobný kontakt so spolužiakmi či s učiteľmi. Situácia im však môže pomôcť aj k väčšej samostatnosti, empatii a lepšej zručnosti pri používaní online technológií na vzdelávanie. Zároveň si možno budú viac vážiť učiteľov. Tvrdí to psychologička Júlia Luptáková.



Je veľmi dôležité s deťmi komunikovať. „Deti sa veľa pýtajú, často aj na to isté, a rodičom už môže dôjsť inšpirácia. Vhodnou formou, ako možno zodpovedať zvedavé otázky najmenších, sú rozprávky, príbehy, prípadne divadielko s hračkami. Tieto metódy sú im blízke a ľahšie im pripomenú, čo sa v týchto dňoch deje,“ vysvetľuje Luptáková. Podľa nej je pritom v týchto časoch dôležité aj to, aby rodičia mysleli na svoju osobnú psychohygienu.



Na rozdiel od škôlkarov, deti v staršom veku si uvedomujú a prežívajú situáciu súvisiacu s pandémiou o čosi intenzívnejšie. Nechodia do školy ani na výlety a už vyše mesiaca sa musia učiť so svojimi rodičmi z domu. „Počas karantény môžu rodičia deťom pripomínať, aké dôležité sú priateľstvá a medziľudské vzťahy, ktoré im teraz chýbajú. Keďže sa aktívne podieľajú aj na ich výučbe, je to výborná príležitosť, ako vyzdvihnúť dôležitosť rôznych povolaní – učiteľov, doktorov, vedcov, ale aj sociálnych skupín a spoločenstiev – cirkví, seniorov, chorých ľudí a podobne. Rozvíjajú tým u nich empatiu voči ostatným, všeobecný rozhľad a informovanosť,“ hovorí Luptáková.



Deti sa v aktuálnej situácii môžu naučiť väčšej samostatnosti, pretože niektoré informácie si musia dohľadať aj sami. Rodičia im totiž nemusia vedieť pomôcť úplne so všetkým. Výhodou je, že keď si vytvoria tento návyk, budú ho uplatňovať aj neskôr v škole. Tiež si viac vážiť informácie, prácu učiteľov a samotné vzdelávanie. Dokonca sa môžu začať tešiť z chodenia do školy.



Nielen výučba, ale aj kontakt s blízkymi na diaľku môžu deťom počas týchto dní ukázať nové užitočnejšie spôsoby využitia technológií. Pozornosť treba podľa odborníkov venovať aj tínedžerom, ktorí sa na internete a na sociálnych sieťach stretávajú s rôznymi informáciami, názormi a komunikujú na diaľku so svojimi rovesníkmi, s ktorými si informácie vymieňajú. O rôznych veciach, s ktorými sa stretnú, sa s nimi treba rozprávať, aby 'nenaleteli' na hoaxy a dezinformácie nielen v súvislosti s novým koronavírusom.