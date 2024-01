Psychologička:Deťom treba povedať,že im za vysvedčenie nebude vynadané

Bratislava 27. januára (TASR) - Rodičia by mali dieťaťu dopredu povedať, že ak prinesie na vysvedčenie horšie a zlé známky, nebudú mu nadávať a to, čo mu sľúbia, aj dodržia. Pre TASR to uviedla psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Eva Smiková v súvislosti s polročným vysvedčením, ktoré sa odovzdáva na budúci týždeň.



"Treba si uvedomiť, že takéto dieťa sa nachádza v bezvýchodiskovej situácii, vie, že známky na vysvedčení nezmení. Dôležité je, aby v takejto situácii malo oporu niekoho blízkeho - rodiča, priateľa, súrodenca, starých rodičov," avizovala psychologička.



Upozornila na to, že ak sa tak nestane, dieťa nevidí riešenie situácie. Jediným únikom, ktorý vidí, je podľa Smikovej útek z domu, v skratových prípadoch aj únik zo života. Dôležité je, aby si rodičia našli dostatok času a uskutočnili rozhovor s dieťaťom o všetkých známkach, nielen o tých zlých. "Mal by prebiehať pokojne, bez kriku, vyhrážok a emocionálneho vydierania," zdôraznila.



Ako uviedla, pri horších známkach by rodičia mali dieťaťu poskytnúť útechu a dohodnúť sa s ním, že v ďalšom polroku sa im podarí spoločnými silami získať na vysvedčení lepšie známky. Odporúča im tiež nevyhrážať sa za zlé známky.



"Pre dieťa je často dostatočným trestom už samotná zlá známka. Treba mu povedať, že mu dôverujú a veria mu, že budúci školský polrok budú známky na vysvedčení lepšie," skonštatovala.



Každý rodič by sa mal podľa nej predovšetkým pozrieť na všetky okolnosti. Mal by si všímať, či sa dieťa skutočne snaží v rámci svojich možností, nežiadať od neho čisté jednotky a zvážiť, či sa v jeho živote nediali vážne životné udalosti, ktoré mohli ovplyvniť známky na vysvedčení, dodala.